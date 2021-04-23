【本報訊】樓市漸趨瘋狂，鐵路新盤疫市下癲價開售。由港鐵（066）、路勁地產（1098）及中國平安（2318）等發展的黃竹坑港島南岸1期晉環，屬港島逾30年來首個鐵路上蓋新盤，剛公佈首張價單，一房戶入場費1,146萬元，折實平均呎價29,689元，是本港有史以來最貴的鐵路上蓋住宅項目。

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，晉環首張價單涉160伙，實用面積383至937方呎；有42伙一房、78伙兩房及40伙三房戶。發展商提供四種付款方法，折扣介乎15%至18%，120天即供最高折扣18%，折實價1,146.1萬至2,867萬元，呎價27,005至34,131元。

呎價3萬 料下周開售

入場單位為1A座6樓G室，實用面積386方呎，一房間隔，折實1,146.1萬元，呎價29,692元；兩房最平2B座6樓E室，面積487方呎，折實1,317萬元；三房最平1A座6樓F室，面積937方呎，折實2,530.4萬元。

封海倫指，晉環今日起開放示範單位及收票，料下周末開售。項目為港島區少有新盤，定價參考港島豪宅屋苑，不少港島換樓客有意買入三房單位，亦有不少中環上班的白領查詢。晉環起步價逾1,100萬元，無法採用「林鄭plan」的高成數按揭，發展商設120備用一按，提供最高七成按揭。

黃竹坑區是傳統工廠大廈區，附近鮮有二手屋苑，而翻查南區二手盤方面，現時薄扶林、香港仔至鴨脷洲一帶，呎價介乎1.46萬至3.55萬元。樓齡約40年的老牌屋苑，如香港仔中心、置富花園等，呎價約1.5萬元，晉環較之貴近倍。

而樓齡較新，如碧瑤灣、深灣軒及南灣等，呎價約2萬元，晉環較之貴最多五成。同區豪宅貝沙灣呎價近3萬元、南區．左岸呎價3.36萬元、深灣9號呎價3.55萬元，是次晉環劍指新晉豪宅，首批開價貼近貝沙灣二手價。以鐵路盤計，晉環是繼新地（016）九龍站上蓋第六期天璽後、歷來最貴的新盤。天璽2013年10月推出，首批30伙折實均價29,098元，晉環比八年前的同類鐵路盤貴2%。

中原陳永傑指，港島區今年只錄不足900宗一手成交，證明區內供應罕有；是次晉環較同區二手豪宅屋苑成交呎價有15%折讓 ，近期市場投資者增加，料項目落成後可達70至80元呎租，可吸引該批客源，料首批可沽逾九成。中原至今已接獲過千客戶查詢，投資者佔約50%。

御海灣II超購9.6倍

新地屯門御海灣II今日開售129伙，當中128伙以價單形式發售。發展商宣佈，御海灣II自上周六起收票，昨午截票，錄得1,359票，超額認購達9.6倍。御海灣II開售的129伙，有128伙來自首三張價單，面積299至678方呎，包括70伙一房、58伙兩房及1伙特色戶，折實價567.8萬至855.81萬元，呎價16,186至20,940元，折實均價18,696元，市值近9億元。另推1伙招標。