【本報訊】路勁2017年夥拍平安不動產，市傳以46.84億元的補地價金額投得項目，每方呎補地價達8,119元，加上65億元出價，即總投資金額每方呎達1.9萬元，發售後港鐵分紅比例固定為35%。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓指，估計項目建築成本每方呎約5,000元，加上利息支出等雜費，晉環首批開價平均呎價約2.9萬元，仍然有少許利潤可賺。

梁沛泓認為價格算貼市，再進取就會影響銷售，但其根本的目的在於開價試水溫。梁認為發展商沒有任何項目可以參考，但如果發展商停滯開售步伐，可能其後期數發展商加入戰團，挑起競爭後可能更難發售。與周遭二手發展項目相比，梁相信首批160伙可沽清，但項目加價空間有限。

指開價比預期進取

資料投資者林一鳴（圖）認為，晉環是次開價比預期偏貴，但由於項目非常優質，過去20多年港島也沒有這樣大型的港鐵站上蓋新盤，估計就算呎價偏貴，市場仍有一定承接力。他又指雖然本港未「通關」，但其實現時香港樓市，並非靠內地人入市，而是靠拿香港身份證的「新香港人」；再者，「香港島真係20年嚟都冇乜大型港鐵上蓋新盤，好多住喺港島嘅人都會想換樓；如果你十幾年前喺港島買咗物業，價格升咗幾倍，今日要換樓買晉環，其實唔辛苦」。

林更指香港有平行時空規律，「有樓嘅人再買樓唔難，佢哋唔會覺得樓價貴；冇樓嘅人如果單靠打工變成有樓，就難過登天」。