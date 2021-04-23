市場掀起配股潮，多間上市公司大舉從市場集資，4月單計三大中資藍籌股包括騰訊（700）、美團（3690）及安踏體育（2020），已抽水1,758.7億元；本報統計近期十大配股的中資股，本月集資規模總額為1,904億元，而公佈配股後的升跌表現不一，美團因獲騰訊認購支持，股價企硬；而安踏體育則因大股東減持，被市場看淡，股價隨即大跌。

疫情肆虐多時，企業因急需新資金救亡，或轉換投資項目，引發這次在港股抽水配股的浪潮。三大配股藍籌，騰訊因被南非大股東Naspers減持，以配售舊股減持最多1.9189億股，涉資1,100億元，佔騰訊已發行股份2%；美團則創港股歷來最大規模上市後配股集資規模，連同騰訊另外認購4億美元，配股集資額達543億元，擬用於自動駕駛配送車等技術創新；安踏體育則被主席丁世忠等持有的安踏國際，以配售舊股方式減持共8,800萬股，集資逾115億元。

其他中資股亦密密配股，中國燃氣（384）集資逾115億元，心動（2400）及建滔集團（148）分別集資11億元，滙量科技（1860）集資4.25億元以加強SaaS及業務佈局；規模較小的企業如陽光紙業（2002）、蓮和醫療（928）、透雲科技（1332）等亦集資至少千萬元。

再看各中資企業配股後的股價表現，中國燃氣、陽光紙業、透雲科技、建滔集團配股後的沽壓仍重，安踏則大跌後獲北水支持回升，而騰訊、美團股價則企硬，昨日公佈配股的蓮和醫療，盤中更一度升逾30%，收報亦升7.66%。

港股被中資當提款機般抽水，耀才證券研究部總監植耀輝指，配股反映疫情之下企業真的有資金需求，但不一定代表負面消息，例如美團新業務蝕錢，故股東便趁股價反彈套現，而配股或股東減持亦不一定代表股價已見頂，只是其中一項參考後市的指標。

反而他認為二、三線股，由於規模小，折讓幅度通常較大，才能成功吸引認購，而通常配股後，股價短線都會受壓，但中長線又未必十分負面，要視乎配股理由及業務長遠增長潛力。

配股一向被視為上市公司財技之一，為擴充業務，都會向特定股東發行新股，再由代理人轉售；而配股價一般都比現價低，一方面可以吸引股東認購，另一方面又可加快獲得資金，但亦有公司會以高於現價進行配股，通常是由於大股東認為現價低於合理水平；另外股東亦有機會因為想增持股量，配股以達至貨源歸邊。

香港股票分析師協會副主席郭思治指出，公司配股籌集資金屬正常，只是一下子湧現多間公司配股，市場需要時間消化，但強調目前資金流動性高，機構投資者亦伺機重新部署，配股潮對基金而言是一個機會，「基金能夠係高位大手接貨，反映對後市睇法正面，否則唔會用天文數字嘅資金作部署。」

郭思治續稱，特別是美團、騰訊等新經濟股，成功獲大額承接股份，股價亦相當硬淨，可見大戶絕非看淡後市，同時預示中期升浪幅度強勁。雖然配售股短線會整固，不宜投機炒作，但中長線則可撈貨，「港股短期31,183點已見頂，但中期完全未見頂，更高指數係後面。」

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