寫稿前夕，利世民發來訊息：「你啱，NFT係遊戲居多，有報告為證。」

報告名為「NFT年度報告2020」，雞精版索價239美金，NFT果然有價有市。仔細讀過，去年NFT總市值，約為3.4億美金，是2019年的2.4倍，可見增長之快。但比起BTC或ETH，NFT終究是小巫見大巫，市值僅約前者的0.17%及後者的1.01%。

的而且確，若以交易量計，整個2020年，NFT過半成交量都來自電子遊戲，亦即任何採用了NFT標準的遊戲，不管是RGP類抑或卡牌類遊戲都好。

但有趣的是，若以NFT成交金額計，成個picture又有所不同，遊戲類別僅排第三，佔據首位是Metaverse，其次是近期大熱的NFT藝術品。Metaverse何方神聖？暫且賣個關子，稍後再談。

先解釋為何遊戲類NFT交易量過半，論金額卻要落後。玩遊戲貨金縱成主流，但平均金額不高，相比起Metaverse和NFT藝術品，成交金額動輒以萬美金計，自然有所不及。

縰觀2020年成交金額最高的NFT Project，排名第一是遊戲Axie Infinity，全年成交高達4000萬美金，其實它也有Metaverse元素，第二名是Decentraland，它跟第四名The Sandbox同屬Metaverse，至於第三名是Cryptopunks，它跟知名度頗高的Cyrptokitties一樣，屬於收藏品NFT類別。

Metaverse究竟所謂何事？第一眼望落，它以係MMORPG遊戲，跟Second Life或者Minecraft那類遊戲十分相似，但Metaverse特別之處，在於能為擁有者帶來實際收益，於是又有digital real estate之名，喚作「虛擬土地」也可以。

跟單純電子遊戲最大區別，在於Metaverse的土地可以公開拍賣，除此以外，虛擬土地亦可向收取參觀費用、用作出租，或作為展示NFT數碼藝術品、舉辦團體社交活動的功能。

更重要是，去年全球NFT收入排名第四的《The Sandbox》，母公司正是由蕭逸打骰的港產遊戲公司Animoca Brands。The Sandbox虛擬土地價格，在過去12個月內已升值10倍。換言之，香港除了隱世crypto富豪Sam Bankman Fried之外，更有一個領先的NFT Project，認真唔講得笑。

尹思哲

http://linkedin.com/in/wanszezit

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略