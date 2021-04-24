樓市交投聚焦新盤市場，屯門、旺角及黃竹坑三大新盤令二手交投減少。不過入市氣氛持續正面，二手住宅造價都理想，市場消息指，沙田第一城有單位以逾2萬元呎價成交。

市場消息指，沙田第一城46座一個中高層B室，實用面積284方呎的2房單位，新近以570萬元易手，呎價超過2萬元，較月中同座一個高層E室單位，以580萬元成交，呎價20,422元略低約2%。

另外沙田濱景花園3座高層A室，一個實用面積645方呎的3房單位，最新都以983萬元成交。世紀21分行經理楊麗娟表示，該單位原叫價1,000萬元，放盤半年，調整至983萬元沽出，減價17萬或1.7%，實用面積呎價15,240元。據了解，原業主於2007年以330萬元購入上述單位，持貨13年賬面獲利653萬元，單位期內升值近2倍。

中原分行區域營業經理胡耀祖指，馬鞍山曉峯灣畔最新錄得5座中層H室，以880萬元易手，實用平均呎價13622元。單位實用面積646方呎，3房套間隔，原業主2002年以209萬元購入單位，持貨19年，賬面獲利671萬元，期內升值3.2倍。

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