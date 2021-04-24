隨著社會變化愈來愈急，身邊亦愈來愈多朋友移民，準備時間更由以往3個月至半年，大大縮短成如旅行一樣，說走便走，剛下決定，兩星期後已到達英國。早前在物流界朋友口中得知，以移民訂單的地址來看，不少都是在傳統中產地區，大多數都看得出是已積下一定財富的高中產，而且查詢的時間都集中於5至8月，相信就是暑假前後，待仔女完成今年學業就即移民。

早有聽到國際學校，甚至本地名校都出現移民潮，當中以國際學校更為嚴重，去年起不少外國家長已因不同原因離開香港，其子女亦得退學跟隨回國，但都限於外國學生。但去到今年，相信大多數已經是本身本地的學生及家長。

身邊就有兩個移民小故事，本身任職股票交易員的友人G，去年就九月就在前後不到一個月內決定夫妻二人連同兩個正讀小學的子女移民英國。他本身早有打算移民，當時心想，「反正遲早都走，又唔知出年（2021年）會點，倒不如即刻走啦。」於是輕裝上陣，收拾基本細軟後就飛往英國。落地住上一個月airbnb，慢慢才解決住屋以及子女升學的問題。

另一個就是一對年輕公務員夫婦，正正因考慮到生育下一代，所以在決定不簽宣誓聲明後即辭職移民，兩人細軟縮至4個大行李箱，加上兩張單程的商務機票就在兩星期內飛往英國。兩個故事中，都打破了我一直對移民的認為，要籌備數月至半年，安排好住屋及子女升學，再用海運用一兩個月時間運走家當。

原來不一定是說走便走的移民，就連普通移民在今年都未必會再選擇海運。在本身供需下，海運已愈來愈貴，再加上不知何日上到船而產生的存倉費等，海運的價錢甚至追上空運。去年第四季，海運行業已陷入嚴重的貨櫃短缺問題，貨櫃價格被搶貴10倍，疫情關係來港貨櫃數量更是嚴重不足。

早前蘋果就有訪問到物流平台Spaceship，去年底乘機推出的空運移民搬運Move就吸引不少移民客，比海運貴上一些的價錢，時間上卻是一星期與4個月，甚至半年的分別，所以不少人都選擇放棄大型傢俬，實行斷捨離，以更方便快捷的空運離開香港。

如今社會變化急速，彈性顯得十分重要，亦怪不得港人都寧願比貴一點，換取一口自由的空氣。

黎兆沖

做過傳媒、撈過金融，如今投身startup 講人話

http://fb.com/stallone.lai88/

investMAN

For People of Style & Substance

掌握理財智慧 感受生活品味

http://investMAN.hk/

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略