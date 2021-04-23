「劉鳴煒氣魄更壯，盈盈樂樂出年死於饑荒，知道泵水幫補虧損終於失晒望」。未知以上歌詞大家聽過沒有？有網民二次創作改歌詞諷刺劉鳴煒及海洋公園，因為海洋公園長期財困，去年中獲立法會批出54億元貸款救亡，但長貧難顧。事隔7個月，新任主席劉鳴煒再提出轉型方案，將公園山下位置改做免費入場，山上設施就逐項收費，同時會有全年運作的水上樂園，希望未來可以自負盈虧，而且海洋公園將來定位不再是主題公園，「攞正牌」可以要求政府「泵水」打救。究竟劉鳴煒這位海洋公園新「揸fit人」可不可以將海洋公園起死回生？另外，他個人運程又是如何？如果兩者同一命運，結果又會是怎樣？

劉鳴煒生於1980年8月26日，屬辛金，八字為庚申、甲申、辛未，身強格局，命盤非常清楚易明，因為他屬辛金，出生在申月，金的力量充足，加上年干年支都屬金，日支坐土，一生忌土金，喜水木火。土代表貴人、母親和長輩，一生沒有貴人、母親及長輩支持。金代表自己、兄弟、朋友和平輩，一生以金為忌，即是一生沒有兄弟、朋友或平輩幫助，但年干年支以及月支都有金，顯示有眾多兄弟姊妹，但是沒有幫助。他的用神雖然多，但命局只有月干的超級強力的甲木財星為用，財星代表父親、妻子。一生有父親和妻子支持，加上月干亦代表父親，父親位置為正財用神，可以顯示父親非富則貴，「package劉」注定有父親劉鑾雄支持。

剛才講過劉鳴煒一生以土金為忌，他不選擇繼承父親地產及物業方面發展都是好事，反而做一些關於水木火的工作會較為順利，但做事離不開「一命二運三風水」。

劉鳴煒從5歲起大運，最為有用的大運就是從2004年起的丁亥大運，那十年相當順利和風光。2006年，劉鳴煒返回香港，進入父親劉鑾雄持有的華人置業，擔任投資者關係經理，同年12月，他更進入華置董事局，代替其叔父劉鑾鴻擔任執行董事 ，其後出任華置旗下上市公司金匡(0286)主席一職。

到2014年劉鳴煒會行十年戊子大運，2014年至2018年會集中先行5年戊的大運，但劉鳴煒一生以土金為忌，簡單講即是「行衰運」。土為印星，代表貴人，加上印星亦代表「舒服貴人懶運」，如果印星為忌，代表這段時間單做人做事不積極，更事事碰釘。以2015年為例，劉鳴煒就是一句說話辣㷫不少網民，他反問青年如果想買樓就要作出犧牲，「願唔願意犧牲，睇少啲戲、去少啲日本」？而他亦因為這句說話熱爆起來，但完全不是正面評價及帶來不少負面聲音，批評這位「富二代」十分「離地」。而過去數年，劉鳴煒的發展的確平靜下來，但到了2019年下半年開始，將會踏入5年強力的子水食神大運，發展再次向上。

食神代表思想、頭腦和智慧，加上亦代表晚輩及下屬，劉鳴煒一生有晚輩和下屬支持及幫助。從2019年踏入5年食神大運，代表有更多思想和想法支持，所以他由2020年7月出任香港海洋公園董事局主席，入主後他有非常多的想法帶進海洋公園，包括再次重新發展水上樂園、山下園區免費開放、推出「森度遊」提供瑜伽、行山及露營等新活動，但成效和感觀如何？仍然有待觀察，但至少這段時間的確靠他向政府「泵水」救亡和拋出不少方案令海洋公園重生。

之前的文章分析過，海洋公園忌木火，喜土金水，而金代表財星，前海洋公園之父盛智文就是屬金，而且是強而有力的金，能夠帶領海洋公園創出佳績，更上一層樓。但隨着他的離任，加上海洋公園從2015年起行十年「衰運」，所以發展一落千丈。加上由2025年開始，海洋公園將會再行十年丙午大運，又是「衰運」。對於海洋公園的前景筆者並不看好，只是劉鳴煒這位「強金者」，如盛智文般有利海洋公園發展，但始終自身「唔行運」，相信只是愛莫能助。

至於劉鳴煒將來發展如何？海洋公園主席任期完滿後，他會留下還是離去？仍然未知之數，但如果他真的留下，相信和海洋公園一起「行衰運」。事關他由2024年開始會行十年屬土的己丑大運，他一生以土為忌，加上月干的甲木財星被合化成土，財星力量減退，而且財星亦代表父親和妻子，相信要多加留意。另外，剛才提及屬土的印星代表「舒服貴人懶運」，但他一生為忌，所以這段大運時間做人做事不積極，更事事碰釘。所以，如果他選擇長期做海洋公園「揸fit人」要想清楚，事關兩者「唔行運」，相信只會互相拖累。

劉鳴煒大運從2004年至2024年，地支亥子丑三會水局，減少天干屬土的忌神力量，到了2034年至2054年，地支寅卯辰三會木局，有強大屬木的財星支持，減少天干屬金的忌神力量，但整體運氣注定「行吓停吓」、「時好時差」。當然，暫時他個人運氣不錯，加上海洋公園需要「強金者」幫助，相信「盈盈樂樂」仍然健在。

白雪

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