隨着各國推行疫苗接種計劃，環球市場憧憬經濟重啟，除了道指與標普500指數創新高，日經225指數亦在2月重上30,000點，創30年新高。日本前財務官、有「日圓先生」之稱的榊原英資，接受本報訪問時稱，相信全球股價上升帶動日股，雖目前因疫情反覆而回落至29,000水平，但他樂觀預計日本今年經濟增長會超過5%，而日圓年尾更會升值到100至105水平。

股神巴菲特先前入股的5間日企年內升幅已跑贏日經指數，有人形容日本已走出經濟迷失30年，到底孰真孰假？

在1997年至1999年任職財務官的榊原英資，曾在90年代與美國合作干預滙市，將日圓貶值到100日圓以下而獲得「日圓先生」的稱號。對於「迷失30年」的看法，他回覆本報表示，並不認同1991至2021年是「迷失」，並認為日本的增長率降至1％，只是經濟成熟的結果。

日本於1945年二戰後，經濟前景不被看好，尤其被入侵國對日本抱有敵意，失落海外市場。由於當時日本採取固定滙率，1美元兌換360日圓，憑出口擴張起死回生，於1950年至1969年期間，出口總值抽升20倍，達到167億美元。在1955年，日本經濟已恢復戰前水平。

1970年日圓升值壓力增加，日本終於轉向具資本管制的浮動滙率，並鼓勵資金流出，進入國際市場投資。對於1953至1973年這段時期，榊原英資指當時經濟每年平均增長率為9.1%，形容此為高增長時期。

踏入80年代，日本已一躍成為世界第二大經濟強國。然而，日本時任首相中曾根康弘試圖讓日圓升值，令日資可在海外擴張；同時，美國亦想解決巨額貿易赤字。於是在1985年，美、日、英、法及西德五國簽訂《廣場協議》，透過干預外滙市場，阻止美元升值。怎料日圓短短3個月內升值20%，1美元兌換200日圓，出口價值上升沖擊本土製造業。

日本為刺激內需，又連續5次下調利率，造成大量信貸流向房地產及股市，快速形成泡沫。1988年，日本股市總市值達到477萬億日圓，第一次超越當年GDP的387萬億日圓，並高於美股36%，成為全球最大股市。樓市亦熱炒，自1985年底到1990年初，短短4年多，城市地價暴升兩倍，更流傳「一間屋供3代人」、「賣掉東京可以買下整個美國」等說法，但美國面積是東京的1.5萬倍。對於這段快速膨脹的經濟時期，榊原英資卻表示在1974至1990年期間，經濟平均增長率實際上降至4.2%，應該稱為穩定成長期。

然而，日經指數於1989年12月29日，高見38,957點後崩盤，泡沫經濟爆破後，日本沉淪足足30年。期間，日本央行嘗試改變貨幣政策，多次提高利率至6%後，導致外資大逃亡，日本人亦無法償還債務。經歷多次金融危機後，日股在2009年3月10日見底，收報7,054點。

直到2012年安倍晉三續任首相，日本經濟才開始有起色。他主打安倍經濟學的「三支箭」，包括超寬鬆貨幣政策、擴大財政支出，以及推動結構性改革，並設立2%通脹率的目標；加上央行購買國債，維持極低利率，令日圓持續貶值，成功刺激出口。2015年日經站上20,952點，是自2000年來首次突破兩萬點關。

惟不少評論批評「三支箭」虛發，因人口老化、企業閒置資金增加、內需疲弱等結構問題仍未解決。去年疫情來襲，日本第二季GDP按年萎縮27.8%，陷65年來最嚴重衰退，安倍經濟學前功盡廢。後來隨各國央行放水，環球資金泛濫成災，加上日本加快ETF收購力度，日本第三、四季GDP錄得雙位數增長，分別達21.4%、11.7%。股市亦在今年2月重上3萬點，收復30年來失地。

榊原英資：不認同迷失 而是經濟成熟

對於日本經濟的分析，榊原英資與一般經濟學者有別，認為日本並沒有迷失過，而是處於經濟成熟狀態。不少評論將經濟崩潰的矛頭指向1985年簽署的《廣場協議》，榊原英資認為協議雖短暫地導致日本出口失去競爭力，但日本將生產地轉移到海外，並利用了日圓升值的優勢，成功克服困難，而日本過去30年經歷緩慢增長，是經濟成熟的結果，認為即使是1%的增長率已經足夠。

他亦大讚安倍經濟學的貨幣政策，認為安倍晉三任命了黑田東彥作為日本銀行總裁，隨後他實施進取的量化寬鬆貨幣政策，令日圓兌美元滙率迅速貶值，央行股價上漲60％，經濟增長率在2013年增至2%，可見政策非常有效。

畢菲特掃5間日企 跑贏日經指數

至於股市方面，即使日股今年曾衝上3萬點，距離高位仍然有逾兩成差距。目前日經指數現價市盈率約33倍，預期未來企業盈利看漲六成下，未來一年預測PE降至21倍。估值回復正軌，甚至連股神畢菲特亦罕有出手。

去年股神旗下投資旗艦巴郡掃入五間老牌日企，持股達到5%，分別是伊藤忠（Itochu）、三菱商事（Mitsubishi Co）、三井物產（Mitsui）、住友商事（Sumitomo）和丸紅（Maruben）。五間日企主要從事貿易分銷及金融等，當時PE估值低於十倍，而五隻日股今年分別錄得10%至30%的升幅，跑贏日經指數的6%回報。

日股目前市值最大十隻股票，集中於不同行業及範疇，例如汽車（豐田）、科網（軟銀、SONY）、工業（基因斯、日本電產）及零售（迅銷）。

東驥基金管理董事總經理龐寶林指，去年疫情爆發，全球國家不斷放水，使市場資金氾濫，加上受惠全世界對科技的熱切需求，日本個別企業盈利增長強勁，尤其是晶片、汽車等出口製造商，相信經濟復蘇下出口貿易更暢旺，有望帶動日經指數今季再上試3萬點，而公司估值仍低，不見日股再出現泡沫。

榊原英資則表示對未來經濟抱有信心，預料2021年度日本經濟增長率將會升超過5%，並相信東京奧運可大大幫助日本復蘇。至於日圓兌美元滙率方面，他預計會緩慢地升值，年底時滙率會在100至105元之間。

未解決後遺症 內需疲弱成隱憂

不過，日本除了面對經濟難關，還有經濟長期低迷帶來的社會後遺症。龐寶林指，日本面對人口老化、「低慾望年輕人」等現象，造成內需疲弱，本來有望刺激消費的東京奧運，因疫情影響或未能迎接旅客。他直言日本「恨咗通脹好多年」，合理通脹代表經濟正在增長，但日本政府去年底竟迫電訊公司減價，市場減價將是通縮的開端。

至於日本經濟長遠能否走出深淵，要留意兩大關鍵。第一，料美股今季將再創新高，但不少投資者會趁高斬倉，因擔心6月拜登加徵企業稅後，大市出現調整，屆時部份資金流去日本避險，美元跌、日圓再升，將不利日本出口。

第二，美國6月經濟若能全面重啟，消費將迎來報復式增長，刺激日本出口後，要視乎日本能否把握今次機會，再進行經濟改革。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略