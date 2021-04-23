【本報訊】新界東北發展規劃超過20年，終於昨日古洞北發展區首幅住宅地截標。地皮錄得10份標書，其中長實（1113）、鷹君（041）、九龍建業（034）、華懋、恒地（012）以及華人置業（127）獨資入標，而而佳兆業（1638）與萬科香港、新世界夥拍嘉華、嘉里及信和以及會德豐與遠東發展（035）則合資入標。

其中佳兆業資本市場總監蔡晉指，與萬科香港合資入標，主要由於看好古洞北周遭發展前景，以合理而有競爭力價錢入標，認為該區仍有很多價值。

業界：成熟期需10年

萊坊執行董事林浩文指，入標人數符合預期，但相信發展商出價會相對審慎，因這區域要成型也需10至15年時間。而地段作為古洞北發展區首幅住宅用地，相信成交價有很重要的指標性作用，亦可了解發展商對該區的信心。林浩文認為此區域如當年的當年的將軍澳，相信首批住宅的定價會較吸引，但業主要守一段時間，以將軍澳的經驗，這區的成熟期需時約10年。

截標地段為新界古洞第25區地皮，位置鄰近新田及落馬洲，地盤面積約20萬方呎，最高可建樓面面積約120萬方呎。地段位處石仔嶺花園，鄰近粉嶺公路，約為粉嶺市中心及落馬洲口岸中間，交通配套相對落後，目前只有少量巴士前往。市場估值48億至60億元，每呎樓面地價4,000至5,000元。