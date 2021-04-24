上周香港ESG界舉辦一場武林大會，地球之友的綠色金融邀請一班監管機構、世界各地的可持續發展學者、上市公司等，討論綠色金融，會上大部分內容也是討論ESG光明的一面，但事實上ESG暗黑的一面，也絕對不容忽視，監管機構最重是要學懂打假。

不少基金現時也在「漂綠（Greenwash）」，好處當然是可以做好品牌，吸引ESG資金流入，甚或發行低息債券，不過現時聯合和與歐盟正在發功，3月10日起已推出「永續金融披露規範（SFDR）」審視基金「ESG標籤」，只能分為「非ESG基金」、「淺綠基金」、「深綠基金」，看看一些基金會否畏懼揹上「非ESG基金」之名。

根據新規定，所有在歐洲設有營運據點，或在歐盟行銷販售投資商品的基金公司，也需要跟隨SFDR，當中包括退休金、保險等等，悄悄在金融掀起一場新革命，涉及的歐洲基金資產規模據報達21.8萬億美元，下一步且看美國和香港等地會否跟隨。

但這些ESG標籤現時僅限在歐洲應用，要真正學懂ESG打假，最好還是靠自己，現時坊間有兩個ESG相關的認證考試，分別是歐洲金融分析師聯合會（EFFAS）及CFA協會推的ESG課程，前者有先發制人的優勢，不少從事ESG工作的金融人士已投考，加上今次的造勢大會找到監管機構坐鎮加持EFFAS，預料認受性較高。

不過現時市面上ESG的資訊多以環保、可持續性來包裝，要靠ESG獲利也不是容易的事，不是只把錢花在減少碳排放，而是要把資本投放在可以帶來重大改變的創新企業，才能夠殺出一條血路，而不再是一味炒作概念，才能分出現高下，稍有不慎就隨時踩中地雷。

去年最熱炒的ESG股份是一些「抱團股」，如Tesla、氫能股Plug、中國電動車三傻等，但今年資金卻是慢慢流往一些傳統環保股及ESG上游資源股，當中見到一些只得Powerpoint和夢想的公司，正在跑輸給一些穩打穩紥的環保股。

坦白說，ESG市場仍然未有一個容易統一衡量的國際標準，單在社會（S）中的人權就已經引起大量分歧，不過這個概念在全球算是大勢所趨，未來幾乎沒有可能要避開ESG話題，還未開始研究這個議題的，還是找時間好好花點功夫。

十一少

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