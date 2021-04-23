【本報訊】疫情下飲食業市道低迷，個別地舖業主損手沽貨離場。由億京發展的沙田石門京瑞廣場，市傳最新錄一宗相連舖位成交，成交價1.1億元，原業主分別2015及2017年斥1.086億元向發展商一手買入，是次沽貨賬面雖賺140萬元，不過計及買賣手續開支，料損失約1,000萬元離場。

市場消息指，京瑞廣場地下G7及G11舖，建築面積分別1,788及1,854方呎，分別由天廣有限公司在2015年以6,432萬元，及盈昌發展有限公司在2017年以4,424.4萬元一手購入，連同手續費開支成本約1.2億元。兩間公司董事姓名相同，料為同一組人持有。

元朗大馬路舖賺2,900萬

市場指，兩間地舖最新以1.1億元售，原業主料損失1,000萬元，貶值8.3%。據知現時租客為鮨釧日本餐廳及Seafood Ghost，新買家租金回報約1.95厘。

元朗大馬路喜利大廈地下10號舖，建築面積約380方呎，實用面積約200方呎，最新成交價3,000萬元，租客為絕味食店，現租金7萬元，回報2.8厘。原業主2000年6月以100萬買入，21年間獲利2,900萬元。資深投資者李根興指，上述料為元朗大馬路一帶最平及舖位最細的成交。