建制派議員提到要立法處理「假新聞」，已經失去管治威信的特首林鄭月娥當然附和，最新連經常受害者上身的警務處處長鄧炳強都同意。很多人以為這僅是傳媒界範疇的事宜，但對於金融界而言，將會是繼封殺查冊後另一個地雷。

甚麼是假新聞？在報章刊載的是新聞，在討論區見到的是新聞，有時候證券行research department的report都是新聞，市場上流傳某些上市公司將會place股份、私有化、賣盤等也是新聞。廣義理解的話，金融業每分每秒在流傳的消息都可以是新聞，政府要立法處理假新聞，對於不少analysts、banker間傳播、接收資訊有甚麼影響？

用簡單例子，CCASS本月初顯示高盛代持美團（3690）股份突然新增3億股，估計是為日後placement作部署，4月13日消息傳出當日，機構及散戶人踩人沽貨，股價跌幅顯著；美團當晚向外公告指「猜測不屬實」，翌日股價回升。惟同月19日美團竟然真的place股，計及CB涉股數目與高盛新增股份相近。

在這個案例，若果「假新聞法」存在，4月13日美團大可以指控有關消息違法，甚至說有關報道引起了持美團重倉者對公司的仇恨，因為消息一出令到當日股價確有顯著下跌。

但若果美團未有興訟，到後來這個「猜測不屬實」的place股消息成為事實，究竟那些fund man、散戶因應這個「假回應」買了貨，又能否以「假新聞法」去控告？

再來另一個例子，foreign media最多所謂source-based的報道，很多時候moved the market，但卻不斷遭到公司否認；但他們有良好的審查消息來源機制，只是當刻這些公司不願承認，是否這些人都有機會因為「假新聞法」被告上法庭？

以Bloomberg News為例，中信證券與中信建投兩間投行合併的消息由去年報道起至今已經1年有多，兩間公司均稱未獲得相關訊息，會否有人會以「假新聞法」去控告？而同樣地不斷地報道兩間合併，而兩間卻一直未有合併，是否背後搞亂市場，製造仇恨？「假新聞法」的想像空間真是無限大。

而這些被目標公司否認的報道，本總裁留意到以IPO尤其多，在內地公司角度，一日未官方公佈或正式在港交所上載上市文件，他們都可以否認相關消息，有些公司確不願意讓人率先知道，在香港「假新聞法」變成一樣唾手可得的武器。

事實上，去年國安法醞釀立法之時，已經傳出有些foreign media將駐港評論員遷去其他地方；政府推「假新聞法」，若果以最嚴厲方式推行，將言論的司法枷鎖推到極致，要人人封口，目標公司一句假新聞，一封律師信彈過來，所有用文字傳播消息的，不止是記者，金融行業分析員都要跪低。

程總裁

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