【本報訊】二手樓價反覆向上。反映整體二手樓價的中原城市領先指數CCL，最新報180.19點，按周升0.13%。新界西細價樓成升市火車頭，東涌一房戶造價高見650萬元，再創新高。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，復活節長假期買家積極入市，二手成交暢旺，用家主導整體樓市下，新界西樓價單周升勢顯著。新界西CCL_Mass最新報171.06點，創89周（即2019年8月後）新高，按周升2.31%，升幅為13周以來最大。新界西指數單周升幅擴大，是樓價走勢的重要訊號，未來數周CCL升勢會否加快，需密切關注。

「窮人恩物」樂悠居呎售逾2萬

新春長假後7周計，新界西CCL_Mass表現最突出，累升4.49%。同期九龍累升1.79%，新界東累升1.17%，港島累跌1.44%。顯示新界西帶領整體樓價反覆向上。本周分區樓價繼續各自反覆向上。港島CCL_Mass報183.21點，按周升0.99%。九龍CCL_Mass報178.52點，按周跌0.85%。新界東CCL_Mass報192.51點，按周跌0.22%，連跌2周共0.33%。

新界西上車盤連環破頂。美聯方吉和稱，東涌東環6B座高層5室，實用面積408方呎，屬一房間隔，望開揚園景及市鎮景，剛以650萬元沽出，呎價15,931元，創屋苑一房樓價歷史新高。市場缺盤，業主大多「唔憂賣」，叫價企硬。業主上月中放盤叫價650萬元，表明不到價不賣，最後零議價下售出；新買家為外籍人士，但持香港身份證以首置名義入市。原業主2015年1月以434萬元一手買入，持貨六年賬面獲利216萬元，升值50%。

有「窮人恩物」之稱的荃灣樂悠居，呎價半月內兩度破頂。代理指高層7室，實用面積312方呎，以630萬元沽出，呎價20,192元再創屋苑新高。