【本報訊】美國總統拜登事先張揚會大幅加稅，為他上月底提出2萬億美元的基建計劃及經濟刺激埋單，但由媒體放風得悉，他的加稅建議非常進取，最辣部份是將有「富人稅」之稱的資本增值稅（CGT）稅率上調至39.6%，擺明向美國最富有階層開刀，由於這些富豪不乏共和、民主兩黨的金主，惹來兩黨人士強烈反彈。

料削矽谷投資意欲

過去數十年美國多次減稅措施中，最富有的1％受益匪淺，前總統特朗普2017年底推出1.5萬億美元減稅方案，令不少上市公司將海外潛藏多年的巨額利潤一次過滙回美國，減稅原本指望刺激經濟，但2019年底遇上疫情，重創經濟成果，還需推出以萬億美元計的寬鬆貨幣及積極財政政策，結果向富人徵稅的壓力越來越大，近期多名國家和州一級的政客提出加稅措施，但這些措施主要集中在所得稅上。

根據美聯儲局數據，美國最富有的1％人擁有逾半公司和互惠基金證券資產，隨後9％最富有的人擁有超過三分一證券資產，即美國最富有頭10％美國人擁有逾88％證券資產。根據彭博億萬富翁指數，這意味去年的股市飆升進一步拉大了美國的貧富差距，使十個最富有的美國人財富超過了1萬億美元。

創投項目投資者Tim Draper認為，大幅上調CGT稅率至39.6%，加上現有投資收入附加稅3.8%，令CGT聯邦稅率總計高達43.4％，大大削弱矽谷投資者再投資的意欲及創造就業機會。