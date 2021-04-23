【本報訊】中央擬進一步控制阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團，以削弱螞蟻及創辦人馬雲的勢力。英國《金融時報》引述知情人士報道，人民銀行希望螞蟻將其「金礦」的消費信貸數據，移交至由人行前高層經營的信用評級機構，該機構亦會為其他國有銀行服務。惟據悉螞蟻堅持要領導新公司，一名曾與螞蟻合作的銀行家更指出，政府過多干預會令行業陷入困境。人行及螞蟻均對消息不予置評。

支付寶未還貸款1.7萬億

報道表示，人行認為由螞蟻領導會造成利益衝突；另有消息稱現時當務之急是要確保該業務完全合規，相信國家參與將有助實現這個目標。報道又指國內銀行長期抱怨螞蟻不受制於與他們相同的嚴格規定，並從當中獲利，並在中國建立壟斷地位。截至2020年6月底，旗下支付寶未償還貸款為1.7萬億元人民幣，較所有國內銀行多。

馬雲遭中國監管機構緊盯，螞蟻旗艦貨幣市場基金今季出現贖回潮，截至今年首季末，天弘餘額寶基金規模錄得大額資金流出，規模大縮18%至9,724.15億元人民幣。外媒引述惠譽分析師李煌指，此為餘額寶有史以來最大縮減幅度，預期未來數個季度將持續下滑，但速度會放緩。

搭上「支付寶」快車、一舉成為國內規模最大貨幣基金的天弘餘額寶，本年一季度錄總申購份額為30,698億份，總贖回32,882億份。天弘基金表示，其餘額寶規模下降屬正常範圍內，未影響基金運作。有指集團主動鼓勵用戶將存款轉移至其他地方。