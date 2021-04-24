Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，有港人投資者以約318萬港元，購入一間四房獨立屋，連大型花園及車位。物業位於英國康沃爾郡（Cornwall）西南部，全棟兩層高，樓上有四間睡房及一個洗手間，樓上走廊位置及主人房亦設有衣帽間，樓下有一個客廳、飯廳及延伸廚房，廚房後門可通往後花園。

物業牆壁的主要建築材料為花崗岩，花岡岩除了十分耐用，其獨有的紋理亦為屋內裝修加添特色。門口兩側位置可停泊兩部車輛並可通往後花園，花園劃分了幾個休憩空間，包括燒烤區、露天日光浴區、戶外用餐區、兩間雜物房及草坪範圍。專門建造的草坪區域，以礫石和鋪路磚為界，可在雨天時防止泥土鬆化的情況。在兩間雜物房當中，第一間主要用作家務用途，內設洗衣機、乾衣機及洗手間，而另外的雜物房則可用作存放用途，其空間可存放如衝浪板及單車等戶外活動大型設備。

物業座落康沃爾郡西南部的Crowlas，鄰近英國最南面旅遊城市彭贊斯（Penzance）及St. Ives（聖艾夫斯），為當地十分受歡迎的旅遊熱點。Crowlas的氣候較倫敦和暖，日照時間亦較長。由物業步行5分鐘即可到達附近高評級小學、郵局、便利店及酒吧，生活配套齊全。

業主開價31萬英鎊（約335萬港元），經該行多番溝通，最後為買家成功議價約4.8%，物業最後成交價為29.5萬英鎊（約318萬港元），因物業本身裝修企理，不用任何維修或添置傢俱。買家預計在收樓後先放租一年，再於明年收回自住，並跟小朋友到當地定居。

*如有任何放盤或成交，歡迎與我們聯絡。

【全球樓行】報料電郵︰

overseasproperty@appledaily.com

【全球樓行】FB：

https://www.facebook.com/overseash/

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！