英國推出BNO簽證，是想幫香港人擺脫共產黨控制、志在攞着數或其他考慮？陰謀論可以講上大半天，現實是計劃的確為香港人移居英國大開方便之門。根據本人經驗，由申請簽證開始計，最快1個月左右可以起行，首筆開支5萬港元有找。英方又明言，即使申請人英語水平不高，也可先赴當地再慢慢學，門檻之低，近代罕見。

以香港和英國現況而言，無論留守抑或逃走，肯定都是大冒險。這回本欄想跟一班仍在「十五十六」的讀者，講講在下一支公在英國怎樣生活，多個參考：

一、收入

小弟無甚積蓄，沒有本事純燒錢，所以收入一定是最大考慮。夠膽話走就走，其實有賴一些香港朋友關照，容許我在英國做兼職，寫稿、製圖、管理社交媒體等，暫時搵埋夠食宿，係怕英鎊滙率突然飆高。

來到這裏一個月，我每朝5、6點起床開工（香港時間下午1、2點），進度理想的話可在中午12點前起貨，吃點東西就上網搵工。我會按不同工作要求修改履歷和求職信，加上有點懶，通常下午5點多收筆，所以每星期只能寄出3至5份工作申請。暫時我接過3次面試機會，不過自問表現麻麻地，暫未獲聘，要再加把勁。

二、支出

我在雷丁（Reading）落腳，搭火車到倫敦柏靈頓站（Paddington）只需半小時，生活成本已較倫敦低不少。我住在一間合租屋，一間四四正正面積約200呎房間，最平每月450英鎊，水、電、煤、上網、議會稅（council tax）等所有雜費全包，步行前往市中心火車站不過15分鐘。問題在要與同屋住客共用廚房、洗手間和浴室，如果極度需要私人空間，那要加多200鎊去搵其他類型。

雖然前往倫敦算方便，但若有得揀，我仍希望日後份工近近地，又或容許遠距離工作，皆因英國交通開支超級貴。其他地方資料我懶得搵。齋講雷丁市內，單程巴士2英鎊（約21.5港元），行駛距離只是相當於由金鐘到灣仔，還是20分鐘一班。坐火車前往倫敦柏靈頓站，日票26.7英鎊，折合287港元；年票4,736英鎊，折合約50,915港元，平均每日139港元。這也難怪英國人寧願揸車，每公升油錢徘徊在1.2鎊水平（約12.9港元），而且不用等餐懵。

講完住宿和交通，也有需要講埋食。在英國只要肯自己煮，伙食開支頗合理，一盒1公斤去骨雞髀肉可以低至4英鎊，撞正超級市場特價就更荀。昨日我特地量過午餐和晚餐的材料份量和開支：

三、消閒

香港是全球最佳享樂城市，24小時活力十足。英國日子則清簡得多，尤在雷丁這頭，跟朋友主要是午後去酒吧吹水；一支公則去公園睇書或者望風景。我會盡量每日抽時間跑步或者踩單車。通常會去附近間大學或者公園坐陣，下星期打算踩單車去附近一個小鎮望望。晚上沒甚麼地方好去了，宅在家中煲劇打機，這樣又一晚。

我嘗試連續三日試試記低活動日程，大概如下圖。現在再望一望，咪同喺香港一樣咁宅？趁着有空，我應該好好進修自己，報讀一些網上課程也許不錯。

言又勤

人在英國，每周一記：www.facebook.com/YYKan411/

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