【本報訊】比特幣（Bitcoin）等加密貨幣近期集體暴升暴跌，美國監管機構早已揚言要加強監管，加上傳出拜登政府大幅上調資本增值稅（CGT）稅率至39.6%，交易加密貨幣獲利的投資者亦受影響。消息震散加密貨幣市場，過去24小時蒸發近2,600億美元（約20,179億港元），龍頭Bitcoin一度跌穿5萬美元關，低見47,467美元。

據外電報道，投資者擔心CGT新稅率適用於加密貨幣資產，即其若持有加密貨幣超過一年，於賣出時須按增值部分繳付CGT。Miller Tabak + Co首席市場策略師馬利接受彭博訪問時表示，投資者最需要擔心的事，就是漲最多的標指最容易遭到市場賣出，因有些投資者持有龐大倉位，當政府大幅調高資本利得稅，他們可能損失慘重。

黃國英無懼加注以太幣

比特幣價格過去一周跌幅逾兩成，技術上見「熊」，但一年間比特幣升幅達5.75倍；若於2019年4月購入，這項收益更高達八倍，一旦落實拜登政府提出的加稅建議，投資人須繳交巨額稅款，讓近日處於弱勢的加密貨幣出現集體暴瀉情況。

截至昨晚9時半，Bitcoin報48,841.41美元，過去24小時跌11.4%；第二大加密貨幣以太幣（Ethereum）報2,214.8美元，跌13.88%，近日熱炒的狗狗幣報0.2199美元，更大跌22.82%。

好友古根海姆全球首席投資官Scott Minerd擔心Bitcoin短期或現泡沫，幣價可能腰斬一半至2萬美元，但他仍深信其最終見40萬至60萬美元。企業方面，電動車龍頭Tesla和支付平台Square等都配置部份資產到Bitcoin上，Tesla昨日開市升0.02%至719.8美元，Square則跌0.7%至243.39美元。

豐盛融資資產管理董事黃國英分析指，按目前消息，加稅計劃主要針對美國富人，而非全球投資者，而美國投資者可進行操作避免遭大幅徵稅，例如趁這幾天賣出加密貨幣的持倉，隔一兩天後再買入，當新稅率實施後，有望以較新且高的成本價計稅項，故此料對加密貨幣市場及美股的影響短暫。他的基金看好NFT（不可代替代幣）的應用，以太幣可受惠，故此加注相關基金COINETH。

美股昨晚早段三大指數個別發展，道指報33725點，跌90點；標普500指數報4142點，升7點，納指報13891點，73點。道指成份股美國運通公佈首季業績，期內多賺逾五倍至22.35億美元，美國運通會員撇除旅遊與娛樂後項目的消費開支按年升11%，惟期內信貸損失撥備縮減至6.75億美元，少過去年同期的2.6億美元，美國運通曾跌3.7%至141.65美元。社交通訊應用程式Snapchat母企Snap，昨日公佈業績勝預期，今年首季收入按年升66.6%至7.44億美元，每日活躍用戶按年升22%至2.8億美元。Snap曾升7.25%報61.18美元。

傳拜登政府加稅建議

•將年收入逾100萬美元人的資本增值稅（CGT）率提高近一倍至39.6％，加上現有投資收入附加稅3.8%，有關人士的聯邦稅率或達43.4％

•若按更廣泛的加稅建議，家庭收入逾40萬美元的稅率由37％提高至39.6％

•現時美國最富有的人按最高稅階37%繳付所得稅，該稅率將上調至39.6%