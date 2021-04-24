新盤展開激烈混戰，昨日港島黃竹坑站上蓋開價後，最新信和置業(0083)以及莊士機構發展的旺角山東街新盤ONE SOHO上載首張價單，首張價單推出68伙，折實售價550.79萬元至783萬元，折實呎價19,986至23,643，折實平均呎價約2.15萬元，較鄰近利奧坊．凱岸二手近期成交價24,351元平逾一成。

信和置業營業部集團聯席董事田兆源形容是次開價為市區開心價，主打一房單位，加上位處九龍黃金核心地段，料將受到用家及投資者追捧。

ONE SOHO首批68伙全部為標準單未，包括7伙開放式單位、51伙1房單位及10伙2房單位，以最高折扣優惠14.5%計，折實售價550.79萬元至783萬元，折實呎價19,986至23,643。入場單位為5樓A8單位，實用面積265方呎，開放式間隔，折實售價550.79萬元，折實呎價20,785元。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略