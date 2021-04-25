唔少銀行自從大搞電子化後，分行職員個個都拎住部iPad serve 客人，不過部電腦用舊咗，又無理由就咁扔咗去。最近滙豐就喺零售銀行等部門回收咗300部平板電腦，捐俾有需要嘅基層家庭。

話說滙豐香港一姐施穎茵（Diana）舊年探訪深水埗基層家庭後，見到唔少小朋友缺乏在家學習嘅資源，於是就構思將滙豐嘅電子產品回收轉贈。

滙豐話，所有電腦都會先刪除客戶相關資料，然後再同國際十字路會（Crossroads Foundation）合作，將電腦清潔消毒，重新安裝返基本軟件，咁就可以再用啦。

近日Diana就同滙豐香港區營運總監林慧虹（Luanne），去惜食堂將平板電腦送俾兩個家庭，另外仲幫手準備飯盒俾區內長者。除咗兩餸飯，仲有水果、芝麻卷、砵仔糕同皮蛋酥幾款傳統甜點添。

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