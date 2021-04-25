疫情持續一年多，限聚令市民減少外出用餐，凍肉咨及火鍋店食材舖乘時而起。在全港多區已有分店的爵爺火鍋食品，新近以月租約24萬元承租元朗段一個約800方呎地舖，取代前租戶卓稅化妝，料作擴張用途。

火鍋食材及凍肉店在疫情下突圍而出，鄰近開心廣場的元朗段159號地下A1至A4及B1、B2號舖位，新近以月租24萬元租出，地舖約800方呎，呎租約300元，一年租金約288萬元。上述舖位連同毗連的C1及C2舖，曾由卓悅化妝承租，由於卓悅承租面積較大，當時月租約近42萬元，一年租金約500萬元，扣除卓悅曾承租的C1及C2舖，單是A1至A4及B1、B2號舖位舊租徘徊近32萬元，是次火鍋食品租金，較前身租戶平近25%。

爵爺火鍋食品於本港多區設有商舖，新界包括屯門、元朗、天水圍、上水、將軍澳等、市區亦有灣仔、長沙灣、土瓜灣、美孚、紅磡等多個據點，料是次租舖乃作擴充業務之用。

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