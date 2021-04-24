《禮拜日睇樓》睇大埔鐵路盤新達廣場。由港鐵大埔墟站閘口一出就是新達廣場的商場扶手電梯，入商場後再上一層就連接到屋苑平台的另一條扶手電梯，不用5分鐘已經由車站閘口行到屋苑平台，全程有遮掩，唔怕好天曬落雨淋。

商場是新地的，近年稍為翻新引入不少新食肆，比起以前總是大家樂、潮江春以至商場2樓換過幾手的酒樓，已經無咁單調乏味。不過識食的街坊會識得行5分鐘入大埔四里搵食，或者鄉事會街街市熟食中心嘆幾間著名食肆，如豬扒麵等等。補充少少，街市樓上的綜合大樓有體育館及圖書館，或者有人都知道，大樓4樓是區議會。生活配套，一應俱全。

新達廣場樓齡30年，分6座提供1,200伙，間隔好易記，主要分4款，兩房實用465方呎及489方呎，三房實用617方呎及620方呎。管理費去年1月加了3.3%至3.9%，實用計每呎現為2.93元至3.12元，每月管理費由1,344元至1,752元。

中原地產高級聯席營業董事梁詠嫻（Pauline）表示，4月上半個月大埔區錄得約50宗二手成交，比3月同期100宗減少約一半，其中新達廣場本月暫時錄2宗成交，比上月同期6宗為少。暫時新達廣場平均實用呎價約1.5萬元，與今年初相若。4盤量方面約35個，其中鎖匙盤僅約3個，連租約放盤10多個。因為鐵路盤，放盤唔多。今次推介4座一個兩房單位，實用465方呎，叫價740萬元，呎價約1.59萬元。推介的原因是，整個屋苑同類型單位有300個，而可以望到八仙嶺及吐露港景觀的單位約26個，可以說，這是罕有的放盤。

業主3年前花約數十萬元為單位進行裝修，現場所見，企理雅緻，要求不太高，基本可以即買即住。客廳及兩個房都可以望見八仙嶺及吐露港，以至足球場，景觀開揚。一般同類型單位街坊放置梳化的位置，這個單位的業主就位擺了飾櫃放置模型，部份住戶甚至把這空間間做一間工人房。廚房改做半開放式，令客飯廳空間感增加。客廳面積約166方呎，寬落舒適。一般而言，正向大門的房間是主人房，但此單位向住大門的房間為細房，面積約70方呎，見到房間放了單人床，仍放到書枱，業主把房間入門頂造了個儲物櫃。主人房本身有一個入牆大衣櫃位，放了雙人床，仍有兩邊落床位。

不過，根據滙豐及中銀網上物業估價分別為692萬元及686萬元，叫價比估價高6.9%及7.9%。

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