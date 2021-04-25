早前已發盈喜的「醫美股」昊海生物科技（6826），上周五晚派首季成績表，收入3.83億元（人民幣．下同），按年大增149%；淨利潤9,699萬元，扭虧為盈，並處於盈喜通告（8,000萬至1億元）的上限水平；扣非淨利潤9,300萬元，同樣為盈利預期區間（7,500萬至9,500萬元）的上限範圍。

昊海以眼科產品作主打，並積極拓展中高端玻尿酸（即透明質酸）市場，眼科產品包括治療白內障的人工晶狀體，市佔率逾3成，食正國產替代的需求；同時為內地最大眼科黏彈劑生產商，連續13年在中國市場份額超過4成。此外，子公司Contamac是全球最大的獨立視光材料生產商之一，為全球客戶提供人工晶狀體及角膜塑形鏡等視光材料。

醫美產品方面，昊海第三代玻尿酸「海魅」於去年8月上市，目前內地市場並無同類產品，並採用無顆粒交聯技術，能有效延長持效時間，提高安全性，與主打「塑形」和「填充」的前兩代玻尿酸產品優勢互補，形成多元化醫美組合。研究顯示，注射類佔入門級醫美消費57%，當中玻尿酸佔比達67%，而整體市場規模達2,656億元，昊海可說佔據這條黃金賽道的先發位置。

估值方面，以首季每股盈利0.55元計，即使其後三季「零增長」，全年每股盈利亦可達2.2人民幣，折合2.6港元，現價（65港元）預測市盈率只有25倍，估值顯然偏低，以30倍PE作目標，仍有2成水位。

魏力

筆者為證監會持牌人，持有昊海生物科技財務權益。

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