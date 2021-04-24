住宅租金持續下滑，加上航空業飽受疫情重挫，過往機師及機組人員熱門居住的大嶼山愉景灣，在雙重夾擊下，租金較高峯期一度回落兩成。加上後疫症時代，市民在家工作（WFH）成新常態，有上班一族從市區出走到「無煙島」居住，亦有市區港人不惜豪花逾萬元在區內租樓作度假之用，「純粹入來透吓氣」，令這個遠離繁囂的小島現搶租潮。最平1萬元左右已租到樓，幾近「平過住天水圍」，本報直擊一個400呎海景租盤，以「廳大房大」作招徠，睡房放置6呎床後仍可3邊落床，挾四周環境充滿外國度假feel，實行嘆住海景chill住返工。

受疫情影響，香港人無法出國鬆一鬆，每逢周末及假期離島總是人滿為患，亦多了市民留意離島樓市。在愉景灣從事地產代理工作超過20年的中原地產高級區域營業董事李偉寧（Simon）言：「過去一年，每逢周末，唔好講長假期，好多啲郊遊人士，入嚟鍾意選擇行山，有些人亦覺得愉景灣好靚，順道會去睇樓，睇吓呢度啲樓價同出面相比，睇吓睇吓之後，有啲就真係再計吓自己，原來我自己都可以搬入來住，都可以返到工喎！如果有小朋友，又再計一計，小朋友都可以讀到書喎！因為我哋呢度校網係好好，有國際學校，亦有政府津貼學校。」

據差餉物業估價署資料，本港私人住宅樓價較歷史高位僅低3%，相反租金仍較歷史高位低13%，租金跌幅遠高於樓價，部份市民覺得租樓抵過買樓，離島平價租盤成市民「避世勝地」。

Simon續說，疫情之下，愉景灣本地客增加約1成，外籍客及本地客比例由以往約6比4，變成約4比6。「後生仔都多㗎，其實而家啲後生仔都好注重身體健康、空氣的質素，所以他們有些都選擇搬來愉景灣。」

除了年輕人外，更有居於市區港人花費逾萬元在愉景灣租樓作度假用途。意堤6座一個開放式單位，實用面積412方呎，剛以1.38萬元租出。Simon透露，租客本身居於西灣河嘉亨灣，但「鍾意呢度空氣好，居住環境寫意，有出國feel，放假先會同家人入來住，純粹入來透吓氣」。單位業主是外國人，2019年以700萬元購入，租金回報率2.4厘。

Simon亦提到，在家工作（簡稱WFH）最近大行其道，人人在家工作防疫，「啲人唔需要日日返工，他們之前覺得愉景灣好遠，如果日日要舟車勞頓覺得好花時間，之前不是不想搬入來居住，但因為日日要返工問題。咁而家多咗人WFH，每星期返公司可能只有一、兩日，有啲唔使返添，咁嘅話呢，他們就選擇一些地方空氣比較好、比較闊落的地方居住。」

愉景灣一批本地客之中，不乏WFH一族。一對年輕夫婦原本租住荔枝角美孚新邨，在中環上班，由於改了在家工作關係，今年初決定由市區搬到愉景灣，農曆新年前以月租1.6萬元租住蘅峰一個實用面積545方呎2房海景單位。有地產代理表示，現時美孚新邨約500呎單位，萬六蚊都租到，所以愉景灣不算平，但對於追求寧靜生活的市民，市區屋苑又未必合適，只能夠話各有捧場客。

愉景灣租務市場向來主要靠外籍人士支撐，但受中美貿易戰、社會運動及疫情影響，不少外籍客離港，早前更出現機組人員退租潮，令該區2019年全年只錄得約479宗租務成交，較2018年約700宗少3成。愉景灣2018年6月，高座物業平均呎租高見34.6元，去年跌穿30元，今年1月低見28.3元，較兩年多前高位跌近2成。李偉寧表示，愉景灣租金已止跌回穩，本月重上30元水平。

在本地客力撐下，去年成交量急升5成至約717宗，成交活躍程度媲美藍籌屋苑。單位總數達12,868伙的鰂魚涌太古城，去年全年錄得約718宗租務成交。愉景灣現時整體平均呎租約30.5元，平過不少大型屋苑。現時太古城平均呎價約37.9元，愉景灣平近兩成。

上月愉景灣錄43宗租務成交，最平月租僅1萬元，單位為3期寶峰寶珊閣低層E室，實用面積368方呎，屬開放式間隔，業主叫租1.2萬元，估計最後僅以約1萬元成交，呎租27元。愉景灣月租低見1萬元，可謂與天水圍租金睇齊。現時嘉湖山莊2房單位，月租最平約1.05萬元。

直擊一房海景租盤 叫租1.6萬

愉景灣租盤現有近350個租盤，間隔多元化，由300多呎1房單位，到超過4,000方呎獨立屋都有。記者日前到愉景灣乘坐高爾夫球車睇樓，直擊12期海澄湖畔低座38座高層B室租盤，實用面積457方呎，裝修新淨，無論廚房、浴室、客廳以至睡房均間隔闊落﹔睡房非常大，估計有接近100呎，即使擺放一張6床睡床後，三面仍有充足落床位。外望是海澄湖畔的南歐式建築設計，有如置身外國，遠少少更望見二白灣海景。業主2009年以223萬元購入單位，現叫租1.6萬元。

另一個租盤，為10期時峰1座低層E室，實用面積534方呎，一房間隔，之前由國泰空姐承租，今年2月搬走後再放盤，業主開價1.4萬元。

李偉寧補充，十年八年前，愉景灣只能搭船才可以入來，但自從愉景灣隧道2000年通車，2014年再放寬限制，批准市區的士及大嶼山的士駛入愉景灣，居民出入更為便利。他認為，疫情持續，港人比之前更注重健康，搬往人煙較少的地方居住，加上WFH成常態，更多人搬來住，愉景灣今年租務成交量料逾800宗，比去年增加10%至15%。

高爾夫球車月租9,000元 貴過市區劏房

愉景灣外籍人士聚居，向有「小外國」之稱。根據2016年香港人口普查結果，愉景灣的人口有20,271人，華人佔9,061人﹔第二多登記的白人佔6,124人，較2011年統計的3,230人多近九成，為全港最多外籍人士聚居的地區，佔全港白人登記總和57,703人的10.6%﹔而計及菲律賓、印尼及其他國籍人士，該區外籍客多達11,210人，比例55%。愉景灣發展至今逾40年，現有約8,000伙單位，按目前人口，平均每伙居住2.5人。

高爾夫球車是愉景灣居民主要用作代步的私人交通工具，由於多年來區內高球車的牌照數目一直限制於500部，惟住宅數目不斷增加，高球車連牌照的成交價曾炒至220萬至230萬元「天價」，現已回落至約170萬至180萬元，月租則介乎7,000元至9,000元，視乎新舊車。

愉景灣外籍人士聚居，向有「小外國」之稱。根據2016年香港人口普查結果，愉景灣的人口有20,271人，華人佔9,061人﹔第二多登記的白人佔6,124人，較2011年統計的3,230人多近九成，為全港最多外籍人士聚居的地區，佔全港白人登記總和57,703人的10.6%﹔而計及菲律賓、印尼及其他國籍人士，該區外籍客多達11,210人，比例55%。愉景灣發展至今逾40年，現有約8,000伙單位，按目前人口，平均每伙居住2.5人。

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