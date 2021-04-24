【本報訊】新盤銷情熾熱，港九新界各有新盤輪番登場，新地（016）發展的屯門南御海灣II率先開售，即創項目成交價及呎價新高。御海灣II昨日發售129伙，其中1伙單位為招標發售，以2,086.16萬元售出，呎價逾3萬元，成為屯門區內最貴分層單位。眼見銷情理想，發展商即加推42伙應市。

御海灣II銷情理想，發展商乘勝追擊，昨晚即日加推42伙應市，折實平均呎價19,150元。

加推單位實用面積299至449方呎，更新增1房連儲物室戶型，折實售價567.8萬元至869.48萬元，折實呎價18,335至 20,210元。

御海灣II42伙加推單位中，包括12伙1房單位、22伙1房連儲物室及8伙兩房單位。此外，發展商亦乘勢更新兩張現有價單，部份兩房單位提價約1%至5%，對項目十分有信心。

首輪128伙 賣出逾九成

御海灣II昨日發售129伙，其中以招標形式推售的1座30樓J室連天台及平台特色戶，單位實用面積678方呎，連625方呎天台及80方呎平台，開售日即以2,086.16萬元成交，呎價高達30,769元，創項目成交價及呎價新高。

御海灣II成交呎價逾3萬元，已經比黃竹坑新盤平均呎價更高，更較同區同系屯門站物業瓏門，去年其2座一個實用面積1,173方呎的頂層連天台戶，以3,500萬元沽出，呎價29,838元更高。

至於公開發售的128伙單位，昨日開售約3小時已經沽出116伙，佔首批單位九成，然而此後銷情幾乎停滯，最終沽出117伙，佔公開發售單位逾九成。

One Soho開價 每呎2.2萬

新盤展開激烈混戰，日前港島區黃竹坑上蓋項目開價。昨日九龍區有信和置業（083）及莊士機構（367）發展的旺角山東街新盤One Soho上載首張價單，推出68伙，折實售價550.79萬元至783萬元，折實呎價19,986至23,643元，折實平均呎價21,538元，較鄰近利奧坊．凱岸二手近期成交價24,351元平逾一成。

信和置業營業部集團聯席董事田兆源形容是次開價為市區開心價，主打一房單位，加上位處九龍黃金核心地段，料將受到用家及投資者追捧。

One Soho首批68伙全部為標準單位，包括7伙開放式單位、51伙1房單位及10伙兩房單位，以最高折扣優惠14.5%計，折實售價550.79萬元至783萬元。入場單位為5樓A8單位，實用面積265方呎，開放式間隔，折實售價550.79萬元。

區內近年未有全新盤推售，最相近為去年9月開售的大角嘴傲寓，當時發展商首批50伙，折實平均呎價20,934元。