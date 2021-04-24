建制派議員提到要立法處理「假新聞」，已經失去管治威信的特首林鄭月娥當然附和，最新連經常受害者上身的警務處長鄧炳強都同意。很多人以為這僅是傳媒界範疇的事宜，但對於金融界而言，將會是繼封殺查冊後另一個地雷。

甚麼是假新聞？在報章刊載的是新聞，在討論區見到的是新聞，有時候證券行發出的分析報告都是新聞，市場上流傳某些上市公司將會私有化、賣盤等也是新聞。廣義理解的話，金融業每分每秒在流傳的消息都可以是新聞，政府要立法處理假新聞，對分析員及銀行家有甚麼影響？

CCASS本月初顯示高盛代持美團（3690）突然新增3億股，估計是為日後配售作部署，4月13日消息傳出，股價插水；美團當晚向外公告指「猜測不屬實」，翌日股價回升。惟同月19日美團竟然真的批股，計及換股債涉股數目與高盛新增股份相近。

若「假新聞法」存在，4月13日美團可指控有關消息違法，甚至說有關報道引起了持美團重倉者對公司的仇恨，因為消息令股價急跌。但若美團未有興訟，到後來這個「猜測不屬實」的消息成為事實，究竟fund man、散戶因應這個「假回應」買了貨，又能否以「假新聞法」去控告？

分析員恐跪低

海外傳媒最多所謂source-based的報道，卻不斷遭公司否認；他們有良好審查消息來源機制，只是公司不願承認，是否這些人都有機會因「假新聞法」被控？

以彭博為例，中信證券與中信建投合併的消息報道了一段時間，兩間公司均稱未獲得相關訊息，會否有人會以「假新聞法」去控告？是否有人背後搞亂市場，製造仇恨？「假新聞法」的想像空間真是無限大。

而這些被目標公司否認的報道，以IPO尤其多，在內地公司角度，一日未有官方公佈或正式在港交所上載上市文件，他們都可否認消息，有些公司不願意讓人率先知道，在香港「假新聞法」變成一種武器。

去年國安法醞釀立法之時，已傳出有些海外傳媒將駐港評論員遷去其他地方；政府推「假新聞法」，若以最嚴厲方式推行，將言論的司法枷鎖推到極致，要人人封口，目標公司一句假新聞，一封律師信彈過來，不止是記者，分析員都要跪低。

程總裁

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