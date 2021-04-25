五四作家，我早期看沈從文和林語堂（一左一右）。同期作者，很多是舊學出身，穿上新文學的新衣，有點衣不稱身，文章滲雜了很多“了、嗎、呀、啊”，難看。周氏昆仲中周作人的雜文，我也喜歡。

魯迅因他的革命先鋒形象太重，一直提不起興趣深讀，有點因人廢言，錯失了。錢鍾書對知識淺薄的我來說，作者賣弄得來有點欺人太甚。反之錢的夫人楊絳寫的《仨人行》，卻很好看。

書架上有兩位名家，我看他們的評論多於看作品本身。一位是陳寅恪，另一位是胡適。陳寅恪的《柳如是別傳》，我粗略翻過，但余英時解構陳的作品，我倒讀得趣味盎然。胡適很年輕便暴得大名，他包容性格和眼光搭上了時代改革的列車，成了一代宗師。但論知識份子報國，胡適應該是交了半張白卷吧。記憶之中我最先看評胡適的書，是李敖寫的。和很多讀者一樣。我也曾經迷李敖，閱世深了，覺得李的那一句「五百年白話文第一」只可視作戲言而已。

余英時是我一個必讀的作者，他談新亞、談陳寅恪、談胡適、談汪精衞都可讀。相比之下，另一個也是寓居美國的歷史學者唐德剛，我也看了他的《晚清七十年》和口述歷史，唐的立論便沒有余英時般精闢。廣州中山大學教授袁偉時談近代史的角度，和余唐兩位很接近，海外和內地健筆互相輝映。

我在中國跑生意跑了近30年，工幹之餘，逛書店也成了習慣。韓少功和賈平凹是我喜歡的中生代作家，他們開始遠離早期劉賓雁等的傷痕文學，革命在他們筆下多了一份距離和客觀。韓少功的《革命後記》教曉我造反和被造反的根本沒有分別。我後期也多看章詒和，雖然我不懂京劇，但章的文筆好，寫名旦如何被共產黨統戰，令人回味。

年輕的作者，我看得多要算是毛尖，一個在香港生活過的寧波人，筆調西化。一樣年輕的是馮唐，一位唸醫轉商現全職寫作的大陸暢銷作家。第一次看他的《不二》，有驚艷的感覺，看完近10本他的作本後，感覺有點重覆。

談到出差買書，近年很喜歡到台灣買一些日本作者論中國近代史的中譯本，日本人的角度當然有異於「大中華膠」。台灣譯者日文根底厚，譯筆流暢。要說去大中華中心思想，近年兩位大陸流亡海外作家李勂和余杰都給我很多資料和啟發，是我近年的必讀。

我寫專欄，經濟為主，政治為副，轉眼已經超過10年光景。政經文章的前輩如金庸、林行止、楊懷康、練乙錚、吳靄儀的書我都看。一些老報人像梁羽生、容若和羅孚的回憶文章，我更是愛不釋手。羅的經歷是傳奇。我理科出身，正職在金錢圏打滾，真正全職的文字工作，只是短短半年，為興趣在已經被查先生收購了的《財經日報》當翻譯兼作家兼資料室主管。經濟版同文何車是我寫股評的老師呢。

曾經聽過前輩教訓，讀書要專，找一兩個項目，痛下苦功，才能得道。我惰性重，讀書對我來說百分之九十是興趣。大半輩事情，都是踫踫撞撞，參的是野狐禪，雜不成章。

張宗永

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略