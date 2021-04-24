【本報訊】有傳美國總統拜登將推出針對富裕階級的資本增值稅（CGT），屆時有關人士的聯邦稅率或最高達43.4%。高盛曾分析提高資本增值稅對股市的影響，預料今次若加稅，富裕階級或會拋售達1,780億美元（約1.38萬億港元）的股票等資產，而過去一年爆升的股份，例如特斯拉（Tesla）及facebook等或面臨回吐壓力。

路透社引述消息人士指，有關加稅的內容將於本周公佈，但細節在未來數天或有變化。不過，瑞銀全球財富管理部的分析員發現，歷史顯示上調資本增值稅與股市表現沒有關係，「我們無法排除當投資者對這方案有所反應，會引致額外而輕微的資產市場波動的可能性，但認為非常短暫。」

拜登於競選總統時已張揚當選後會加稅，高盛去年10月便曾對提高CGT對股市的影響進行研究，發現上一次提高CGT的2013年，當時最富裕階級拋售1%的股票資產。按聯邦儲備委員會的數據，2020年第四季最富裕的1%人士持有17.79萬億美元的股票及共同基金，以此推算今次加稅潛在拋售的資產規模達1,780億美元。

不過，高盛預料加稅只會令股市升勢稍為減慢，相信數季後便會回復，儘管如此，一些過去曾大幅爆升的股份，短期內難免有回吐，包括一年曾升近4倍的特斯拉、亞馬遜、facebook及蘋果等。

Bitcoin回升2%

這項被指是向超級富豪開刀的加稅建議，曾拖累美股上周四下挫，周五三大指數回穩，道指收報34043點，升0.67%；標指收報4180點，升1.09%；納指收報14016點，升1.44%。一度價格波動的比特幣（Bitcoin）亦回升，過去24小時最高見51,422美元，截至昨晚9時半，報49,787美元，升1.93%；第二大加密貨幣以太幣（Ethereum）升0.86%，報2,236美元。