市場掀起配股潮，多間上市公司大舉從市場集資，4月單計三大中資藍籌股包括騰訊（700）、美團（3690）及安踏體育（2020），已抽水1,758.7億元；本報統計近期十大配股的中資股，本月集資規模總額為1,904億元，而公佈配股後的升跌表現不一，美團因獲騰訊認購支持，股價企硬；而安踏體育則因大股東減持，被市場看淡，股價隨即大跌。

三大配股藍籌中，騰訊被南非大股東Naspers減持，以配售舊股減持最多1.9189億股，涉資1,100億元；美團則創港股歷來最大規模上市後配股集資，連同騰訊另外認購4億美元，配股集資額達543億元，擬用於自動駕駛配送車等技術創新；安踏體育則被主席丁世忠等持有的安踏國際，以配售舊股方式減持共8,800萬股，集資逾115億元。

其他中資股亦密密配股，中國燃氣（384）集資逾115億元，心動（2400）及建滔集團（148）分別集資11億元，滙量科技（1860）集資4.25億元以加強SaaS及業務佈局；規模較小的企業如陽光紙業（2002）、蓮和醫療（928）、透雲科技（1332）等亦集資至少千萬元。

中燃、陽光紙業、透雲及建滔配股後的沽壓仍重，安踏則大跌後獲北水支持回升，而騰訊、美團股價則企硬，蓮和醫療上周五更曾升逾30%，收報亦升7.66%。

專家：未必代表股價見頂

港股被中資當提款機般抽水，耀才證券研究部總監植耀輝指，配股反映疫情之下企業真的有資金需求，但不一定代表負面消息，例如美團新業務蝕錢，故股東便趁股價反彈套現，而配股或股東減持亦不一定代表股價已見頂，只是其中一項參考後市的指標。

香港股票分析師協會副主席郭思治稱，美團、騰訊等新經濟股成功獲大額承接股份，股價亦相當硬淨，可見大戶絕非看淡後市，同時預示中期升浪幅度強勁。雖然配售股短線會整固，不宜投機炒作，但中長線則可撈貨，「港股短期31183點已見頂，但中期完全未見頂，更高指數喺後面。」