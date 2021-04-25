香港大部分房產以租賃業權（Leasehold）持有，大地主（Freeholder）皆為香港政府，所以普遍市民對英國永久業權（Freehold）整個概念理解有限，上一篇文章詳述有關英國的租賃業權改革（Leasehold Reform），這次會延續英國房地產業權的主題，揭曉永久業權（Freehold）的迷思。

永久業權持有人（Freeholder）除了擁有地契所列地址上所蓋的房產外，還有該片土地擁有權，而且是沒有時間性限制的，永久業權房產大多是是別墅（House），連排別墅（Terraced house）、單邊別墅（Semi-detached house）及獨立別墅（Detached House）則是最常見的別墅類型。

購入永久業權的有幾大好處，一是免卻了邀交地租（Ground rent）及管理費（Service Charge）等租賃業權常見的費用，二是不用像租賃業權般擔心使用年期快要歸零，煩惱從法律途徑延續租賃年期（Lease extension）等手續，三是當永久業權持有人想在土地上作出任何改動，小至在花園建一個小屋（Shed），大至把整套房產拆掉重建一個新別墅，永久業權人可直接向當地政府（Local council）申請規劃許可（Planning permission），租賃業權人則需先得到永久業權人許可，後向當地政府申請規劃許可才能在土地上做任何改動，多一層手續。

However, there’s always a catch.

沒有事情是完美的，永久業權房地產價格較租賃業權的昂貴，如果閣下打算買來岀租，千萬別忘記買入建築保險（Building insurance），除了轉移房屋建築結構的維修風險之外，大多建築保險都會包括一項為公眾責任（Public Liability）的條款，如有任何人，例如租客在房產裡發生任何意外，業主是有責任負擔當中所涉及的醫療費用而公眾責任保險則可保障業主的權益。

至於租賃業權業主則可放心，建築保險大多由永久業權持有人所購買，如果你的岀租房產屬大型發展項目，購買時律師會提供相關資料。

柏妮思

英倫生活札記

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