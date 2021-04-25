市區新盤接力推售，信和置業（083）和莊士機構（367）合作發展的旺角山東街新盤ONE SOHO昨日以「市區開心價」、折實平均呎價約2.15萬元首推68伙單位，並於今日起收票。市場消息指，截至晚上6時半，項目全日收逾350個認購登記，超額認購4倍。發展商指，最快日內加推單位，相信該批將有一定加價空間。

ONE SOHO首批68伙，折實均呎約21,538元；項目今日起收票，售樓處現場人頭湧湧。信和營業部集團聯席董事田兆源表示，首批單位售價較近期新盤項目折讓約一成半，屬「市區開心價」；料最快日內加推單位，並有一定加價空間。田續指，相信最快下周末（5月1日）首輪開售。

ONE SOHO首批68伙全部為標準單位，包括7伙開放式單位、51伙1房單位及10伙2房單位，以最高折扣優惠14.5%計，折實售價550.79萬元至783萬元，折實呎價19,986至23,643元；整批折實平均呎價約21,538元。

街坊陳小姐：One Soho呎價2.15萬元「好貴」 惟供應不足樓價都會升

挾位處鬧市的One Soho，現居同區的睇樓客陳小姐今日前往參觀項目示範單位，認為區內配套足夠，加上有意換樓，預算以700萬元購入項目兩房單位。雖然平均呎價約2.15萬元「好貴」，但想先參觀再決定。陳續指，本港房屋供應不足，相信樓價將會長期升。

至於睇樓客王先生表示，是次為首置上車，預計以600萬元購入一房，但需待參觀示範單位後再決定是否入市。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略