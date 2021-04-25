Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，有業主出售難波商業區全棟店舖。該物業位於日本大阪難波商店街，物業連地舖全棟5層高，實用面積約5,430呎，物業為商業地域用途。業主開價6.5億日元，議價後成交價為6億日元（約4,200萬港元），該物業現時正在出租，每月實收租金約2,880萬日元（約204.5萬港元），租金回報高達4.8%。

該物業座落於大阪核心商業地帶難波的本通商店街內，距離難波高島屋百貨公司、南海難波站及道頓堀等旅遊熱點，均在4行鐘徒步圈內，實屬大阪黃金商業地段。

對於來自世界各地，喜歡到日本旅遊的旅客來說，難波一字並不陌生。難波為大阪市中心的主要交通樞紐，集結購物、觀光和美食等大阪魅力的區域。除了是遊客必到的勝地，亦是日本當地人的消遣熱點之一，因此帶動了區內物業租賃市場，尤以零售及飲食店舖更為珍貴，真正的一舖難求，業主亦絕不愁沒有租客。

此類型店舖於疫情前，因位處大阪難波黃金地段，十分搶手，基本上不會於市場出售。該物業買家為澳門投資者，看準時機趁低吸納市場罕見店舖，更以「疫市價」投得心頭好。

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