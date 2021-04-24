【本報訊】軟銀據報計劃讓有份投資的Mapbox透過SPAC在美股上市，其中一個合併對象是同時由軟銀有份投資的SPAC股票，估值達20億美元（155.19億港元）。

Mapbox是一間地圖工具製作公司，獲Snap和Instacart等使用其服務，上周宣佈與通用汽車達成交易，去年則與寶馬集團就車內導航系統達成協議，正尋求今年再與6間汽車製造企業達成協議，目前估值高於10億美元，正邁向1億美元的年收入。彭博引述消息指出，Mapbox正與軟銀投資的SVF Investment Corp 3公司磋商合併的可能性，而SVF Investment Corp 3是一間SPAC。

報道又指出，Mapbox同時在與多個SPAC磋商，目前未有確定任何交易，這家以三藩市為基地的初創公司同時在與Alphabet旗下的谷歌地圖（Google Maps）有商業討論，嘗試打造自己為汽車導航系統的中心。2月時，軟銀指自己會從兩間SPAC籌集6.3億美元。Mapbox行政總裁Peter Sirota上周五拒絕就消息置評。

順豐房託明開始上市路演

順豐控股分拆順豐房託來港上市，順豐房託前晚上載聆訊後上市文件至港交所網站，意味又近一步，據報明日便會開始路演工作，由星展任獨家保薦人，瑞信和摩根大通任聯席全球協調人，目標集資3億美元。