最近有網民在我的facebook投訴，說我經常分享娛樂圈電視行業相關的內容，我的page已經不像財經了。

我的本科訓練是經濟學，經濟學就好像逍遙派的小無相功一樣，只要你懂得一套解釋邏輯，就可以處理不同公共事務，包括政治、金融、國際關係、公共衞生、教育和文化事業等等。

好像講文化事業，你可以從產業角度出發。講TVB，又可以研究上市公司報表，乃至整個TNT行業的整合，本來，這些話題就有很多金融經濟的發揮空間。

以上這些，都是用來掩飾自己喜愛MIRROR、ERROR，為自己開脫的一些說法。

我覺得比較真實的原因，是大家無辦法再從公共事務找到建立共同體的意向性。我特登講到好複雜，係想曖昧扮高深。舉個例子來講，193 package當然唔差，高大有型又敢言，但他跟曾志偉槓上了，多少有些原因是曾志偉實在太乞人憎。曾志偉成為某一些價值觀的代表。而當我們無辦法從公共事務反映我們討厭這些價值觀時，這些價值觀代言人就成為了箭靶。

本來文化事業就是一種大眾欺騙，因為文化事業有獨特的感染力，是一種精神麻痹，而且可以好像工廠般有計劃地生產出來。當大家睇新聞睇到要屈出精神病，大眾文化就是嗎啡。我沒有貶低大眾文化或追星捧偶像，我自己都追埋一份。

但凡任何專業都要上CPD，即是持續進修課程，香港的CPD成千上萬，我自己會上，也有時客串做別人CPD的嘉賓。最近我facebook share朱千雪教Family Law的CPD，反應極度熱烈。問自己一句，你是不是對朱千雪的興趣比單純的Family Law更大？

這就是供應與需求，也是經濟學來的哦，所以我沒有離題。

渾水

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