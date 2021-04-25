近日溫哥華的樓市非常火熱，優質地區兼市價單位一放出市場，不消幾天就有Offer，有時更出現搶盤情況，買家出價高過賣家放售價等個案不斷增加。買賣房地產的價格，已超越疫情發生前的水平。雖然買賣熾熱，但租務市場自去年受疫情影響後，價格並未回復疫情前的價位，仍然處於低水，準備回流生活或對溫哥華不大熟識的「救生艇」計劃人士，不妨先租後買，睇定合適地區環境，再加入買樓大行動。

BC省華人地產專業協會副會長陳永權Chris認為，以今日香港的狀況，即將回流溫哥華的人數比97年更多，對於溫哥華買賣及租務房屋市場，會有一定需求。不過Chris建議，仍然身處香港或首次到溫哥華工作人士，還是最好親身視察物業，再決定落腳點，先租後買是穩陣選擇。

自2020年3月疫情起，租務市場成交開始下跌，其中大學區如 UBC或 SFU附近的租金跌幅更見明顯，空置率亦慢慢上升，主要因為學校暫停面授課程，改為網上授課，部分海外學生決定離開避疫，本地學生亦退租回家線上讀書，租金累積跌幅達至20%或以上。Downtown同樣是重災區，因為政府建議Home Office或 Home meeting，市中心的service apartment亦受牽連，特別短期商務租約更幾乎絕跡，情況嚴重。

Chris表示，雖然現在樓市買賣熾熱，但租務市場仍未回復疫情前水平，主要因為供應充足，需要時間消化才能提升價格。以最近租務成交位於Downtown Burrard Street Wall Centre ，實用面積685呎，單位用一房一廁一廳及一間玻璃房設計，疫情前單位租金約為2,500加元（約15,531港元），但2021年3月份成交租金為2,000加元（約12,425港元），較疫情前仍然下跌20%。不過Chris相信，隨著疫苗開始普及，大學亦公布9月開始恢復面授課程，疫情受控後，相信租金市場會慢慢解凍。

大家到步前，可以參考kijiji.ca 、vancouver.craigslist.org 、liv.rent等網站了解地產買賣或租務狀況。有需要更可聘請 property manager，根據BC省的法例，為租客及業主制定公平公正及合理價格的合約條款，收費一般為一個月租金。

Betty Chu

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