之前港股呈上落市，年初強勢股近期都喺低位轉趨橫行，又或者呈上升三角形，近日呢類股開始有陸續向上突破之勢。如果利用呢類圖表選股，你或許會發現成日watch list都係，選股嘅大原則有3個，第一，基本因素較實淨，揸得放心；第二，蟹貨較少；第三，睇CCASS證大戶資金冇流出。如果唔符合呢幾個原則，相信會留返最後追落後。

生科股近期強勢，高瓴愛股諾誠健華（9969）已經破頂，信達（1801）亦已突破，康方（9926）更加升近高位蟹貨區。中國抗體偶聯藥物（ADC）龍頭榮昌（9995）絕對係呢個板塊嘅優質股，舊年12月已經表演過升勢後發先至，今次亦好大機會再一次追信達、康方落後。

要解釋ADC，請怒小弟唔係化學、醫療專才，要解釋嘅話留畀專業人士，我哋作為投資者只須知道，ADC藥物係新興浪潮，研發難度高，但藥效同抑制副作用方面更有突破性。

喺內地ADC藥主要係引入外國技術，榮昌叫得龍頭，就因為佢嘅抗胃癌藥RC48早喺舊年8月已經獲得中國NMPA接納新藥申請，只係等批，呢隻藥絕對比3月已批准上市嘅紅斑狼瘡症藥物RC18更為矚目。公司目前已經喺煙台啟動擴產，由1.2萬升增至3.6萬升。目前榮昌係深股通合資格股份，3月納入後北水已買2.64%。榮昌目前就係做緊一個上升三角形，若突破阻力線兼50天線108元，按量度升幅有條件見140元，隻股夠乾身，市況好轉嘅話，睇怕會向上破位。

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