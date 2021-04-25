萬眾期待3月股災冇發生到，如果唔睇納指嘅話，根本冇股災過。上個星期拜登增加資本增值說令到個市插落去，只係跌咗一日翌日又升返。銀紙長印長有，開始令人懷疑究竟以後有冇教科書上嘅股災。

但係，同契媽股性質接近：研發當中、稍有成果、未有盈利嘅股份，3月至今都出現小漲大回局面。揸住果一堆股，你已經股災緊。

以Cathie Wood旗下嘅旗艦基金Ark Innovation(ARKK)做指標，上星期五收報123.8美元，同2月高位仍然相差29%，相對納指同2月高位只相差2.47%，更加唔好提道指同標普已經破晒頂。

圖表派同財技派可能會簡單畀個答案你，話「炒完」。但股價跌咗落嚟，其實唔需要具備任何知識，都知道炒完。

如果講風險，比起有業務冇盈利嘅企業，更高風險一定係只有一堆code嘅虛擬貨幣。但係相對2月，淨係講比特幣同以太幣，即使經歷最近一個星期嘅幣災，最多只係跌返落2月水平，點解低風險啲嘅科技股，同更高風險嘅虛擬貨幣未炒完，但只係中間嘅破壞性未來股炒完？

升市源頭嚟自QE，升幅嘅分野都要用QE解釋。量化寬鬆印銀紙溝淡貨幣價值只係客觀結果。2008年量化寬鬆嘅初心，就係為咗拯救失敗企業。大得不能倒、保就業等，站在決策者角度，做得到就非常好，但真正目標始終係救自己嘅利益共同體，指數股就係建制一部份。

本來要清盤執笠，救一救永續生意兼夾同政權捆綁。以前股災嘅定意，唔單止股價大跌，連實體生意都準備執笠。依家股價下跌只係有人斬倉，生意逆市仲勁，所以貨幣貶值會受惠。

加密貨幣嘅存在，就係否定上述整個既得利益集團，外面世界risk on定off，同佢無關，兩者「票源」未必重疊，升跌只係反映制度外嘅人自行互片。

至於一眾未來股，佢係建制，但又未當權，只有喺大型股升無可升，有閒錢冇嘢炒，就將未來股一齊炒。

美股將會好似8號風球下嘅香港，食風地區地動山搖，偏遠地區風和日麗，有冇股災純粹睇你喺邊區。

高明

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