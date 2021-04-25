新盤市場氣氛再度升溫，連帶二手樓繼續火熱。中原地產表示，主要十大屋苑本周末日成交量更衝上26宗成交，較上周錄15宗急升73%，創下6周新高，十大屋苑更全數開單，未見屋苑「捧蛋」，反映購買力全面投入各區。

近期1個月同業拆息持續低企，隨著美國為刺激經濟持續量寬，料低息維持一段時間，對樓市有利好作用。中原地產數據指出，本周末日最多成交的十大屋苑為天水圍嘉湖山莊，錄4宗；其次為港島中產屋苑鰂魚涌康怡花園、紅磡黃埔花園、東涌映灣園，均各錄3宗成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港疫情放緩，確診數字低企，加上美國為刺激經濟持續量寬，料低息將持續一段長時間，增加買家入市信心，本月底一及二手市況相當暢旺，買家入市意欲高漲，現時樓價升勢已定，刺激部份買家更心急入市，即使業主提供議價空間不多，單位亦有承接，樓市呈價量齊升狀況。

中原地產趙鴻運表示， 太古城齊宮閣中層D室「兩房則王」，實用面積580方呎，2房間隔，向東南，望內園景，業主本月中開價1,218萬元，減至1,198萬元沽出，實用呎價20,655元。原業主於2005年以335萬元買入單位，是次轉手帳面賺863萬元。太古城本月累錄30宗成交，平均實用呎價20,214元。同區康怡花園B座中層13室，實用面積710方呎，3房間隔，成交價1345萬元，實用呎價18,944元。 康怡及鰂魚涌本月至今累錄64宗二手買賣，康怡花園佔26宗。美聯物業則統計10大藍籌屋苑本周共27宗買賣成交，較上周末日18宗大幅回升約50%，並連續10個周末錄得雙位數水平。

荃灣中心「雙凶宅」上一層兩房零議價500萬沽

上車屋苑之一的荃灣中心，1座一個兩房單位位處「雙凶宅」上一層，業主以「零議價」500萬元售出。樓齡已達40年的荃灣中心，美聯物業鍾家豪表示，屋苑1座高層F室，實用面積354方呎，建築面積455方呎，業主叫價500萬元，最終零議價沽出，實用呎價14,124元。原業主2015年8月斥資399.8萬元買入，帳面賺100萬元，升25%。

成交單位樓下一層B室，據市場知悉，為兩度發生命案的凶宅，2002年先有租客於單位吊頸，其後2008年單位內有人燒炭，市場稱為「雙凶宅」，惟單位於匯豐銀行網上估價亦能得出估價506萬元，是否能估足價，則以銀行最終實際估價為準。至於，位處凶宅樓上一層亦不乏買家入市，市場相信是購買力追逐細價價，因而出現有關情況。

將軍澳帝景灣一房戶破頂價800萬沽

港島鐵路新盤黃竹坑晉環，首批單位一房折實逾1,100萬元，帶動半新盤造價亦同步上升。將軍澳帝景灣一個一房單位，剛以800萬元破頂價沽出，呎價1.86萬元。

新盤高價開賣，市民入市意欲再度上揚。香港置業莊家豪表示，帝景灣連環錄二手成交，其中一個1房戶獲外區首置客以約800萬元承接，創屋苑同類成交價新高。

單位為6座高層F室，1房間隔，實用面積約429方呎，向西北。莊家豪稱，原業主放盤約3個月後獲外區首置客以約800萬元購入，實用呎價約1.86萬元。原業主於2015年7月以約596.8萬元購入上址，是次帳面賺約203.2萬元，升值約34%。

另外，5座低層D室，2房間隔，實用面積約540方呎，向西北，望內園。莊家豪稱，原業主放盤約3個月，買家在無睇樓下斥約998萬元承接，實用呎價約18,481元。資料顯示，原業主於2015年7月以約703.2萬元購入上址，轉手帳面賺約294.8萬元，升幅42%。

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略