財政司司長陳茂波於網誌中提到，在外圍環境好轉帶動下，本港出口已連續四個月回復增長，單計今年首兩個月貨物出口增幅達到37.5%。觀乎內地及其他亞洲經濟體出口表現仍然相當不俗，相信後日公佈的本港三月份出口數字，改善勢頭可持續。

他指出，中國今年首季經濟增速加快到18.3%，是連續第四個季度呈正數。即使撇除去年同期的低基數效應，將今年首季與前年、即2019年首季相比，增速仍有10.3%，足見經濟正穩步復蘇。至於美國經濟連續兩季恢復增長後，市場普遍預計，本周將公佈的今年首季數字，將反映經濟持續改善。可以說，全球兩大經濟體的前景樂觀，加上其他經濟體普遍也採取積極的政策支持，國際貨幣基金組織在本月初將今年環球經濟增長預測上調到6%。

而本港零售銷售則很大程度受到疫情及社交距離措施的影響。疫情受控時零售及食肆市道氣氛均有顯著改善。而隨著疫情稍為緩和，營商氣氛最近亦有好轉。按這形勢評估，加上低基數效應，經歷了連續六個季度的負增長後，本港今年首季的GDP數字應有較顯著改善。

但以以最新公佈的失業數字為例，今年第一季(1月至3月)失業率為6.8%，雖然較上月公佈的17年高位回落了0.4個百份點，但仍有近26萬人失業。就業不足率雖略降至3.8%，卻仍有14.8萬人開工不足。對這四十萬打工仔而言，痛感仍強烈。

陳茂波亦提到，消費及旅遊相關行業(即零售、住宿及膳食服務業)的失業率仍高達10.7%，遠高於整體數字。單計餐飲服務業的失業率，即使回落0.8個百分點，卻仍高企在13.3%，足見疫情及社交距離措施對經營的影響和對就業市場的困擾。「因此，我們必須盡快令本地疫情完全受控，才能恢復與內地及國際間的商務和旅客往返，否則就業市場將難以全面改善。」此外，應屆畢業生即將投入勞動市場，短期內就業市場進一步改善的空間有限。

早前港大香港經濟及商業策略研究所發表報告預料，香港首季GDP將按年增長2.6%。而大華銀行發表報告，料香港首季GDP將按年復蘇至約3.6%，全年則增長5%。

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