【專訪】

隨着各國推行疫苗接種，環球憧憬經濟重啟，日經225指數亦在2月曾重上30000點。日本前財務官、有「日圓先生」之稱的榊原英資，接受本報訪問時稱，相信全球股市上升可帶動日股，他樂觀預計日本今年經濟增長會超過5%，而日圓年尾會升到100至105水平。

在1997年至1999年任職財務官的榊原英資，曾在上世紀90年代與美國合作干預滙市，將日圓貶值到100日圓以下而獲得「日圓先生」的稱號。對於日本「迷失30年」的看法，他回覆本報表示，並不認同1991至2021年是「迷失」，認為日本增長率降至1％已足夠，並只是經濟成熟的結果。

榊原英資否認經濟迷失30年

踏入80年代，時任首相中曾根康弘試圖讓日圓升值，令日資可在海外擴張；同時，美國亦想解決巨額貿易赤字。於是在1985年，美、日、英、法及西德五國簽訂《廣場協議》，阻止美元升值，怎料日圓短短3個月內升值20%，衝擊本土製造業。

日本減息後，造成大量信貸流向股樓，形成泡沫。榊原英資卻表示在1974至1990年，經濟平均增長率實際降至4.2%，應該稱為穩定成長期。然而，日股於1989年12月高見38957點後崩盤，泡沫經濟爆破後，日本沉淪足足30年。

直到2012年安倍晉三續任首相，主打安倍經濟學的「三支箭」，包括超寬鬆貨幣政策、擴大財政支出，以及推動結構性改革；加上央行購買國債，維持極低利率，令日圓持續貶值，成功刺激出口。

不過，去年疫情來襲，日本第二季GDP萎縮27.8%，安倍經濟學前功盡廢。後來隨各國放水，日股亦在今年2月曾重上3萬點，收復30年來失地。

料日圓年底升見100至105

榊原英資認為日本並沒有經歷迷失，指《廣場協議》雖短暫導致日本出口失去競爭力，但日本將生產地轉移到海外，並利用了日圓升值的優勢，成功克服困難。他亦大讚安倍經濟學的貨幣政策，認為安倍晉三任命了黑田東彥作為日本銀行總裁，隨後他實施進取的量化寬鬆貨幣政策，令日圓兌美元滙率迅速貶值，日本經濟增長率在2013年增至2%，可見政策非常有效。

榊原英資表示對未來經濟抱有信心，預料2021年度日本經濟增長將會升超過5%，並相信東京奧運可大大幫助日本復蘇。

至於日圓兌美元滙率方面，榊原英資預計會緩慢地升值，年底時滙率會在100至105元之間。

榊原英資簡歷

1965年：進入日本財務省前身大藏省

1971年：派駐國際貨幣基金會

1995年：任大藏省國際金融局長時，與美國聯手干預日圓滙市，成功抑制日圓升值

1997年：任財務官

1999年：離開大藏省，出任慶應大學教授，後到多間大學任教

資料來源：《蘋果》資料室