美國女股神Cathie Wood上月尾推出首隻太空股ETF， 名為ARK Space Exploration & Innovation（美：ARKX），「太空質地」並非十足十。

亞太衛星（1045，下稱亞太衛）擁有5枚在軌衛星，服務於超過全球75%人口的地區。其「太空質地」純過ARKX。現價2.59元，市值僅24億元，特設兩套目標價。

1）本欄早於2012年12月29日於1.31元（經調整）薦買亞太衞，設目標價升1倍，結果是2015年6月最高9.83元，爆升6.5倍，當時同類股「亞洲衛星」（前1135）獲母企中信（267）第一次提私有化，亞太衛炒憧憬私有化翻了幾番。

亞洲衛星與亞太衛都是「阿爺」的。亞洲衛星最終屬國務院，阿太衛屬中國航天系統，最終亦屬中央。人造衛星屬敏感行業，亞洲衛星前年第二次私有化成功，亞太衛亦可憧憬私有化。

2）亞太衛去年純利2.81億元（港幣．下同），跌36%。今年盈利預測回復2019年的3.62億元水平，預測PE 6.5倍。末期息0.19元，以除息後理論股價計，預測PE更低至6倍。2021年預測PB 0.37倍。

3）亞太衛的估值，與母企、英美同類股比較，平到笑。母企中國衛通（滬：601698）屬中國航天集團，市值746億元人幣，持亞太衛53.4%，今年預測PE 162倍（亞太衛只及其4%），PB 6.7倍（亞太衛只及其6%）。美國衛星股Echostar （美：SATS）預測PE 114倍，PB 0.65倍；英國同業Gamma（英：GAMA）PE 31倍，PB 7.5倍）。

高息10.4厘

4）亞太衛2021年股息預測27仙，增20%，高息10.4厘。公司現金流一流，現金多，派高息能力高強，將另文分析。

＊亞太衛現價2.59，目標價重溫：4.02元，潛在升幅55%，PB見0.6倍。若有私有化，PB應可見1倍，股價見7元，可升170%。兩年前亞洲衛星私有化，PB作價1.1倍。

同場加映：上月22日於2.08元薦買華電國際（1071），現價2.42元，累計升16%。公司去年多賺23%，往績PE 6.1倍。今年首季發電量按年大增29%，預測今年盈利再升15%，預測PE降至5.4倍。末期息0.25元人幣，股息率高達12.3厘，以除息理論價計，PE只有4.7倍，吸引力仍大。

華電目標價重溫：2.9元，計入收取厚息，潛在回報38%。

何車

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