范冰冰2018年因陰陽合約逃稅被捕，最終罰款8.8億元人民幣，自此幾乎消失在演藝圈。事件發生後，令人驚覺原來大陸藝人真的隨國家崛起，一線藝人身家已達百億元計，隨便交個億元罰單像沒甚麼似的。當然，政府往後就重手推出各類限娛令，演員歌手除了要受政治、國籍審查，片酬收入全部受到國家管轄和限制。

槍打出頭鳥，范冰冰被祭旗，這幾年無論香港明星、電影老闆，或者拿着外國護照的昔日國際巨星，全部轉趨低調，寧願賺少點錢食穀種，也以保命為大前題。

不過，娛樂圈就是個大染缸，誰不想有錢有名氣，一代新人總會勝舊人，例如近日因離婚熱遍全中國的趙麗穎，內媒除了關心她老公馮紹峰是否出軌，亦翻出她身家達10億元的商業王國。

中國查冊大概較香港更透明，趙麗穎名下的公司股權全被翻出，其中最矚目就是擁有稻草熊娛樂（2125）1%持股，以市值計，價值就達9,270萬港元。據內媒報道，她當初只是入股10萬元人民幣，買下1%股權，如今因上市而暴漲900%，絕對眼光獨到。

趙麗穎是中國福布斯收入榜前十藝人，范冰冰未被查前，就曾公開過她的年收入達1.9億元，而近年因生小孩而停工，有估計收入就損失過億元。她與同是藝人的前夫馮紹峰合共持有15間影視公司股權，7間為關聯公司，3年前他們結婚，就被媒體喻為兩間上市公司合併成10億體量的大企業。

如今二人離婚，輿論都關心這10億身家的分配。根據目前大陸婚姻法，婚前各自財產，離婚後都不用平分，只有在婚姻期間買入的財富，離婚時才要平分。當然，這些都只是花邊八卦，重要的是看到，當與肖建華關係密切的范冰冰被打下，新一批乾淨血統純正的藝人隨之崛起，坐擁着同樣身家，只是換上了新面孔而已。今時今刻的香港，正正同樣上演着這種換血過程。

程凱

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