業績

●大家樂（341）發盈喜，料至3月年度溢利3.5億元，對比上年度溢利為7,360萬元。

公司指，盈利提升原因包括獲得香港及中國政府因應疫情提供的寬免及資助、獲部份業主提供臨時租金寬免、迅速制定並實施多方面提高生產力和效率的具體措施等。

●山水水泥（691）首季收入為31.19億元（人民幣，下同），按年升70.1%，虧損（包括附屬公司財務報表的折算差額）收窄至2.66億元。

●因債務重組延發去年業績而停牌的大森控股（1580）公佈的未經審核去年度業績，收入為1.75億元人民幣（下同），按年跌42.6%，虧損擴大至2.35億人幣，每股虧損24.15分。

公司指，董事會議決實施建議重組計劃，包括債權人計劃。於1月8日，董事會進一步議決實施公開發售，以為實施債權人計劃提供資金。而公司接獲多份由若干債權人提起於香港區域法院作出的傳訊令狀，總申訴額約為560萬港元。因公司與債權人之間的討論正在進行但所花費的時間比原先預期的時間更長。需更多時間獲取核數師所要求關於公司建議債務重組程序規定的進一步詳情，故股份繼續暫停買賣。

●彭博報道，出現債務危機的中國華融（02799）稱，因母公司有關的交易，將去年業績將推遲至4月30日公佈。

其他

●長城汽車（2333）澄清有報道指「受芯（晶）片供應短缺影響，長城汽車遭遇產能瓶頸，5、6月重慶永川、徐水兩大生產基地面 臨停產，波及包括哈弗H6、長城炮、坦克300等在內的多款熱門車型。」

公司指，上述新聞報導並不屬實。公司重慶、徐水兩大生產基地並無停產計畫，長城汽車目前面臨著晶片供應緊張的情況，工廠生產受到一定程度影響，但均未停產。

●太陽城集團（1383）擬出售半山道1號餘下未售出單位及港隆城購物中心部份權益予Wu Weixuan，作價1.86億元。

●內媒報道，在數字中國建設峰會上，中國人民銀行數字貨幣研究所與螞蟻集團簽署技術戰略合作協議。雙方將基於螞蟻集團自主研發分布式數據庫OceanBase和移動開發平台mPaaS，共同推動建設數字人民幣的技術平台。

●小米集團（1810）獲聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第8A.18(1)條（「豁免」），執行董事兼副董事長林斌將其於Apex Star LLC（持有公司A類普通股）的95%股權，轉讓予旗下家族信託。

小米指，申請且豁免獲授出的理由是，林斌將保留該等A類普通股的實益權益，並根據信託安排控制A類普通股附帶的投票權。

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