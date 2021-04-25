中銀保監會在官網發布通知指，為確保對小微企業的信貸支持力度，銀行業金融機構要繼續發揮好小微企業間接融資的主渠道作用，授信總額1,000萬人民幣以下的普惠型小微企業貸款作為投放重點。2021年除了要努力實現此類貸款較年初增速不低於各項貸款增速，五家大型銀行要努力實現普惠型小微企業貸款全年增長30%以上。

另外，通告又督促銀行業金融機構完善「敢貸願貸」內部機制，落實普惠金融類指標在內部績效考核指標中權重佔比10%以上，大型銀行、股份制銀行內部轉移定價（FTP）優惠力度不低於50個基點等政策要求。

普惠型小微企業貸款連續三年實現高速增長，截至2021年3月底，貸款餘額16.81萬億元，案年增33.87%，較各項貸款增速高21.39個百分點；有貸款餘額戶數2740.04萬戶，同比增加531.75萬戶。

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