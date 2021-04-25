工商舖「撤辣」效應及活化工廈政策刺激，工廈買賣成交爆升。利嘉閣地產工商舖數據指出，全港上月共錄349宗工廈買賣登記，較2月份的256宗急升36%，創下近22個月以來的新高，並為近兩年來首破300宗大關。

全球量寬未止，資金尋找出路下，工廈成資金入市目標之一。據利嘉閣（工商舖）數據指出，上月全港工廈成交共錄349宗，有關登記主要反映2至4星期前工廈市場實際情況，較2月份的256宗上升36%，創下近22個月以來的新高，並接近兩年來首次衝破300宗大關，反映工廈交投在農曆新年後持續轉旺。上月工廈登記總值錄近28.55億元，按月增加22%，為自2019年5月以來23個月次高水平。

各類銀碼中，逾1億元成工廈買賣升幅最顯著，由2月僅1宗增至上月3宗，升幅2倍冠其他類別。成交數量為介乎200萬至499萬元，佔去159宗，按月升53%。

上月十大貴重工廈登記個案中，以粉嶺安全街10及12號全幢的3.21億元登記最矚目，其次為同區樂業路5號全幢的近2.71億元個案。以地區而言，柴灣區工廈買賣錄得最大升幅，上月買賣登記共10宗，拍2月增加2.3倍；其次為黃竹坑區，錄21宗買賣，升1.63倍。

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略