阿爸教落：「男人最緊要係條腰！」事實上年過四十仍然keep到一條明顯腰線，絕不容易，所以如何後天利用「比例」來突顯腰線十分重要。不要把自己的上下身分成了1：1比例，這樣只會顯得你的腿更短、更矮。把身體比例分成「上短下長」，就能顯得身材比例好。一個簡單的道理，是腰線越高，越顯得你高挑修長，所以近年高腰西褲的回歸，並不單單為了時裝潮流，而是有設計上實際需要。

很多男人都有一個壞習慣，就是當你的西褲褲頭太鬆，用一條皮帶夾硬索緊就算。這樣褲頭會出現奇怪摺痕，如果想做出一條明顯腰線，穿皮帶並不太適用，反而應該選擇加入side adjusters（側索扣/褲耳）西褲。這種設計能令你前腹看起來更平伏，情況等如將腰間的肥肉從兩邊收起來。雖然有人認為加入belt loop（皮帶扣）或side adjusters兩者設計各有特色，但如果你穿著的是高腰的設計，那當然是選用side adjusters了，否則感覺會是將皮帶圍在肚臍位，看起來更肥更鈍！

另一種同樣適合高腰西褲的設計是男裝吊帶（Trouser Braces)，因為多年來成了華爾街的至愛，但它其實是在1820年由一位叫Albert Thurston的英格蘭人發明，之後亦經常在James Bond的電影中出現，個人認為那是一種頗適合配襯英式西裝硬橋硬馬線條的配飾。

跟皮帶的計算方法不同，但男裝吊帶都有不同尺寸，最standard的為44寸長，這個其實已適合大部份香港人的身型，而且需攝入西褲內扣上特製鈕的扣門，所以感覺優雅之餘，亦能維持西褲腰間的線條及details。雖然這個設計是為了令你的線條看起來更修長，但現實上卻成了不少肥佬的時尚補品，男人唔補好易老，就算是肥佬都要做最有型果一種。

觀奇氏

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