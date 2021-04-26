男歌手及作曲填詞人藍奕邦或相關人士，早前以3,430萬元購入九龍灣商廈南豐商業中心單位後，新近將手持的大坑豪園沽出，以7,028萬元售出，持貨12年，勁賺逾4,200萬元。

屬大坑老牌豪宅之一的豪園，B座高層單位，實用面積約2,560方呎，本月以7,028萬元沽售，呎價達2.74萬元。按土地註冊資料顯示，單位於2009年由藍奕邦與其父親藍兆文以2,800萬元購入，是次沽貨，賺4,228萬元，升幅1.51倍。

樓齡已達56年的豪園，屬區內高齡豪宅，因實用率高達85%，受用家追捧。曾居於豪園的業主或租客不乏城中名人，如前民政事務局常任秘書長李麗娟、歌星陳慧琳曾購入豪園單位予其母親居住、歌星郭富城亦為豪園業主。按土地註冊處資料顯示，新買家江慶恩(Alexander)，與TNG付創辦人兼行政總裁同名，有指江氏鼓勵公司員工利用滙豐Red信用卡回贈「增值」，引起金管局關注。

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