入冬以來，中國南方出現持續大旱之象，包括湖南至廣東。福建一帶都很少雨，其中廣東東部潮汕地區、閩南及台灣的旱情非常嚴重，日月潭已見底，台中部份已開始制水。香港因為與中國有供水協議，所以至今未受其影響。

今次的旱情，其實與土星有關。本欄前文已有介紹，現在土星正在北方子宮（西洋水瓶座）位在廿八宿中的牛宿，這是土星廟旺的位置，所以土星之力量很強，天星的兆驗是多層次的，上一次是關梁阻塞，導致蘇彝士運河塞船。但在天氣上土星也主旱及寒，現在它與在申宮之火星會合，火星主燥，而牛宿在天星分野中，主南方廣東，福建一帶，所以形成這一帶包括台灣出現大旱。

依這個形勢推算，今年香港之整體雨量將會很少，與2020年一樣颱風會不多，要過了6月後，火星與土星大沖之後，情況才會有些紓解，香港天氣至4月還是比較寒涼，也正是土星之應，以此推斷今年冬天將會非常寒冷。

土主疫病，古代農業社會中，土入牛宿也是牛隻生病，近日台灣新北市一個牧場，出現首宗牛結節疹疫情，台灣動保處已撲殺8隻牛，這也是一個土星之徵驗。

著名建築師及術數家蔣匡文http://fb.com/chianghongman.michael

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