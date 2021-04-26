財政預算案表示爭推債券南向交易，讓中國投資者可於香港購買債券，有傳媒引述消息人士報道，「南向通」將於7月初啟動，作為慶祝香港「七一」回歸24周年的禮物，預期設有投資額度及可局限部份債券，因需配合中國資本管制。

該消息人士表示，「南向通」框架最早5月出台，擬7月2日啟動，但具體日期或有變動。

港交所（388）前行政總裁李小加早前曾表示，債券通北向通開通3年以來取得巨大成功，南向通會是下一步的自然延伸，「好事應成雙，南北雙翼要齊飛」。李小加表示，有信心南向通也一定會像北向通一樣成功。

債券通開通近4年，目前僅有「北向通」，讓海外投資者可投資中國內地銀行間債券市場。早前金管局總裁余偉文透露，正就「南向通」與人行溝通，目標是今年下半年初出台。

截至今年3月底，債券通有2,450家境外投資者，今年首季日均成交達253億人幣，持有中國債券合共約3.56萬億元，較債券通開通時增長逾3倍。

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