雀巢公佈正洽商收購營養補充劑製造商Bountiful全部或部份權益，但未有公佈詳情。早前《華爾街日報》引述消息，收購價以數十億美元計，報道又指交易最快或於下周敲定，但不能保證會達成協議。

Bountiful由私募基金KKR Co控股，《彭博》年初指KKR & Co一直計劃IPO，對Bountiful的估值超過60億美元，而雀巢的收購或令Bountiful上市計劃有變。Bountiful以Nature’s Bounty和Puritan’s Pride等品牌銷售營養產品，本月早些時候提交了上市的註冊文件。

Bountiful生產Nature’s Bounty維生素、Osteo Bi-Flex關節護理補充劑和Puritan’s Pride維生素和補充劑。而雀巢近幾個月來一直擴大保健領域業務，收購維生素製造商和醫療營養公司。

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